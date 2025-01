スマートウォッチブランド・Garminの一部デバイスで、ディスプレイ上に青い三角アイコンが点滅して起動しない不具合が発生しています。【トラブル情報】Garminデバイスの画面上に三角のアイコンが点滅して起動しない、起動画面から復帰しない | Garmin サポートセンターhttps://support.garmin.com/ja-JP/?faq=onaheGG7NN0okI2wnOqTG8Garmin users say their GPS watches are bricked | The Vergehttps://www.theverge.com/news/59