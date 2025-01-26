オリックスは26日、球団公式ダンス&ヴォーカルユニット「BsGravity」について2025年シーズンのメンバーが決まったと発表した。プロ野球界初となる男女混成パフォーマンスグループとして昨シーズン始動した「BsGravity」。2年目となる今シーズンも「BsGirls」9名、「BsGuys」5名の計14名で活動する。今後は1月27日（月）からSNS を中心に活動を開始。今春には BsGravity 2nd ALBUM『I AM STRONG』のリリースが決定。キャ