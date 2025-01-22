久保建英への人種差別、ソシエダGKや現地司会者も怒り 「いつまでやってんだ」「胸糞悪い」Qoly

久保建英に対して「お前は中国人」差別発言に現地メディアも怒り心頭

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 久保建英が所属するレアル・ソシエダは、19日のバレンシア戦に0-1で敗れた
  • バレンシアファンが久保に差別的な罵声を浴びせていたという
  • ソシエダのGKや現地司会者も「ヘイトクライムだ」と激怒していたそう
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