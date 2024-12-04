アテネと北京五輪競泳100メートルと200メートル平泳ぎでともに2冠を達成した北島康介氏（42）が4日放送の日本テレビ「加藤浩次＆中居正広の歴代日本代表286人が選ぶこの日本代表がスゴい！ベスト20」（後7・00）にVTR出演。北京五輪までの苦悩の4年間を初告白した。北島氏は5年ぶりとなる日本テレビのバラエティー出演となった。一緒に日本代表活動をしていた萩野公介氏と松田丈志氏が聞き役となってインタビューした。北