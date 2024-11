18日、第103回全国高等学校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が行われた。大会は12月28日(土)に開幕。決勝戦は2025年1月13日(月・祝)、国立競技場で開催される。組み合わせは以下の通り。1回戦12月28日(土)帝京(東京A) vs 京都橘(京都)12月29日(日)静岡学園(静岡) vs 広島国際学院(広島)専大北上(岩手) vs 高知(高知)尚志(福島) vs 東福岡(福岡)正智深谷(埼玉) vs 長崎総大附(長崎)前橋育英(群馬) vs 米子北(鳥取)愛工