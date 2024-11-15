「彼氏は鈍感だから浮気なんてバレないはず」と思っている女性もいるかもしれません。でも、普段と違う言動が増えると、鈍感な彼も何かに気付くもの。最初はピンと来なくても、いくつかの違和感が重なると浮気の可能性を疑うようです。今回は「男性が感じた彼女の浮気の兆候」の中から、急にお泊まりを断られるようになったエピソードをご紹介します。デートが盛り上がらず、距離を感じたとき「以前はデートからのお泊まりが当たり