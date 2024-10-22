10月26日（現地時間は25日）、ロサンゼルス・ドジャースへの移籍1年目にして、大谷翔平投手の“夢”が現実になろうとしている。そんな野球ファンならずとも待ち望む、ニューヨーク・ヤンキースとの「ワールドシリーズ（以下、WS）」に関する“朗報”が舞い込んできた。【写真】奥様会の“親友”とのツーショットで柔和な笑顔を見せる真美子さんもともとNHK・BSにて全試合生中継する予定だったWSだが、地上波でも急きょ観戦でき