8月25日の対ソフトバンク戦で、マスクをした新庄剛志監督に迎えられる日ハム・清宮幸太郎選手2024年8月20日から25日までの6試合を5勝1敗の好成績と、日本ハムが好調だ。114試合を消化し、60勝47敗7分けと、貯金は「13」にまで伸びた。これは、2022年に新庄剛志新監督が誕生して以来、最多の数字でもある。首位ソフトバンクとはまだ9.5ゲーム差あるが、新庄政権になって初となるクライマックスシリーズ進出は確実なものとなってき