大阪の激安店「スーパー玉出」を運営するフライフィッシュ（大阪市）は14日、東京都内を中心に業務用スーパー「肉のハナマサ」を展開する花正（東京）と業務提携したと発表した。花正のプライベートブランド（PB）「プロ仕様」などの供給を受け、品ぞろえの充実を図るほか、関西進出を計画する花正にフライフィッシュの店舗を譲渡する。フライフィッシュは大阪市内外で26店舗を展開。創業地の大阪市西成区周辺に店舗の集約を進