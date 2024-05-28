5歳の女の子が、警察車両にはねられ軽傷を負った。島根・浜田市の県道で、27日午後3時40分ごろ、横断歩道の近くを歩いて渡っていた市内に住む5歳の女の子が、ワンボックスタイプの警察車両にはねられた。女の子は、頭や背中などを打撲するけがをしたが、命に別条はないという。運転していたのは、島根県警の27歳の男性警察官で、48歳の男性警察官も同乗していた。島根県警は、「警察職員がこのような事故を起こしたことは誠に遺憾