“夏本番”の暑さとなったきのう、各地で水難事故が相次いで発生しました。きのう午後3時45分ごろ、滋賀県湖南市の野洲川で「5人で川で遊んでいたところ、1人が溺れ、助けに入ったもう1人も溺れた」と消防に通報がありました。警察などによりますと、当時、高校1年生の男子生徒5人が川の中に入って泳いで遊んでいたところ、藤原幸人さん（15）と冨田遥斗さん（16）が流されたということです。2人は通報からおよそ2時間半後に近くの