ノンフィクションライター・小野一光氏が、島根女子大生バラバラ殺人事件の「その後」を追う。2009年11月に島根県浜田市に住む島根県立大学1年生、Aさん（当時19）の切断された遺体が、広島県の臥龍山で発見された「島根女子大生バラバラ殺人事件」。この事件で島根・広島県警による合同捜査本部は、犯行から7年後の16年12月20日に、島根県益田市の会社員・矢野富栄（よしはる＝死亡時33）を犯人として書類送検した。その結果