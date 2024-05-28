ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」などによると、ウクライナ軍は２６日、ロシア南西部オレンブルク州オルスクのレーダー施設を無人機で攻撃した。発射地点から約１８００キロ・メートル離れており、ウクライナ軍の無人機では最長飛行距離とみられるという。一方、露国防省は２７日、露軍がウクライナ東部ドネツク州と北東部ハルキウ州で計２か所の村を占領したと主張した。ドネツク州の村は州都ド