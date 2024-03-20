20th Centuryの井ノ原快彦が20日、TBS系『ラヴィット！』（前8：00）に約束通り出演した。【写真】今のタモリにそっくり！『ラヴィット！』いいとも企画に登場したタモさん先週13日放送の『ラヴィット！』で、『笑っていいとも！』の名物コーナー「テレフォンショッキング」オマージュ企画の中で、本家よろしく、来週のゲスト出演をお願いするため、1月から3月の番組レギュラーである美 少年・岩崎大昇（※崎＝たつざき）が井