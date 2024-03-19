柔道で五輪3連覇を日本人で唯一成し遂げた、柔道家の野村忠宏氏（49）が19日に放送された日本テレビ系「踊るさんま御殿」（火曜午後8時）に出演。明石家さんま（68）との“ある事件”についてエピソードを明かした。現役時代は五輪中継番組などでさんまと面識があったが、「ある事件」が起こったことで連絡をとらなくなったという。この日のトークテーマは「苦手なこと」。すると野村氏は「自分、さんまさんです」と即答した。さん