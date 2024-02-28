政府は２８日、東京都と共同で保有する東京地下鉄（東京メトロ）株式の売却で、約１７００億円の収入を見込んでいることを明らかにした。２０２４年度中に東京メトロを上場させ、政府は保有分の半分にあたる２６・７％相当を売却する予定で、国会で審議中の２４年度予算案にも税外収入として計上している。売却収入は全て東日本大震災の復興財源に充てられる。同日の衆院財務金融委員会で、財務省幹部が説明した。売却時期につ