どの時代にも、優れた歌唱力とオーラで、人々を魅了する"歌姫"が存在する。だが、その高みに辿りつくまでの道は狭く険しい。なりたくても簡単になれるわけではない。そんな"歌姫"への道のりを表す「案内標識」が発見された。こちらは2024年1月24日にXユーザーで道路愛好家の「ヨッキれん／平沼義之」(＠yokkiren)さんが「『歌姫』に至る道は狭いのである」と呟きながら投稿した写真だ。ここから歌姫までは直進、だがしかし「幅員狭