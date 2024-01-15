去年１１月、新潟市中央区の公園で知人の１０代女性に対し、現金数万円を要求したうえ、右頬を平手打ちする暴行を加えてケガをさせた疑いで１６歳の少女が逮捕されました。 恐喝未遂と傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定・自称無職の少女（１６）です。 少女は知人の１０代女性に因縁をつけて脅迫し、女性から現金をとろうと企て、去年１１月中旬、新潟市中央区の公園で「お前調子に乗っている」などと話し、現金支払いの