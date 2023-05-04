気軽に使えて人気のジェルネイルシール♡DAISO(ダイソー)から、進化系ジェルネイルシールが登場したのご紹介します。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/manicure-beauty-treatment-photo-nice-manicured-403149736ジェルネイルシール(Ｏ、ハンド)とは？DAISO(ダイソー)の「ジェルネイルシール(Ｏ、ハンド)」は、貼る、削る、硬化で簡単にジェルネイルが楽しめるアイテムです。商品についてネイルシール12枚
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