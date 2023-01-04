広報担当者によると作業員が死亡したのはエンブラエルの小型ジェット機とアメリカン航空の便が駐機していた場所だった/WSFA（ＣＮＮ）米南部アラバマ州の州都モンゴメリーの空港で、作業員が小型ジェット機のエンジンに吸い込まれ、死亡したことが分かった。米国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）が発表した。ＮＴＳＢによると、同空港で１２月３１日、小型ジェット機「エンブラエル１７０」がパーキングブレーキをかけた状態でゲート