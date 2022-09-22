サッカースペイン代表のルイス・エンリケ監督が今年末のカタールワールドカップ後に同職を退く可能性もあるという。スペインのマルカ紙が伝えている。記事によると、スペイン連盟の方針はあくまで現代表監督の続投で後任探しはしていない。それでも現状でルイス・エンリケ監督との契約はワールドカップまでで、その先の去就はその後に連盟のルイス・ルビアレス会長、スポーツディレクターのフランシスコ・モリーナ氏、そしてル