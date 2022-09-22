今回は人気の商品がお得に購入できる「Amazon整備済み品」についてご紹介。iPhoneやiPad、Apple Watch SEなどのApple製品や、PC、ディスプレイなどをお買い得価格で購入したい人は必見です！Amazon整備済み品とは？Amazon整備済み品は、再生品・中古品・展示品・開封品を、正常に機能して新品同様に見えるよう検査、修理、クリーニング、テストが行われた商品のこと。すべてのAmazon整備済み品には、出品者による最低180日の返品保