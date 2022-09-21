仕事を退職したくても、次の仕事が決まるかどうか不安でなかなか勇気が出ない人も多いのではないだろうか。「仕事を即行で辞めた人」を募集するアンケートに、「即行で辞めなかったことを後悔」する投稿が寄せられた。年齢を理由に10年間仕事を続け、退職した女性のエピソードだ。（文：林加奈）※キャリコネニュースでは引き続きアンケート「仕事を即行でやめた人」を実施しています。回答ページはこちらhttps://questant.jp/q/