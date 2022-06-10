今季最速163キロマーク、先制された直後に逆転2ラン■エンゼルス 5ー2 Rソックス（日本時間10日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、泥沼の14連敗をリアル二刀流で止めた。本拠地でのレッドソックス戦に「2番・投手兼DH」で投打同時出場。5回に起死回生の逆転12号2ランを放つと、投げても7回1失点で4勝目。チームは長いトンネルを抜け、フィル・ネビン監督代行は試合後「みんな大きな息を吐いていたよ