札幌地裁前で「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側＝25日午前2019年の参院選期間中に安倍晋三元首相が札幌市で街頭演説をしていた際にやじを飛ばしたところ、北海道警の警察官に排除されたとして、男女2人が道に慰謝料など計660万円の損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁（広瀬孝裁判長）は25日、排除の違法性を認め道に計88万円の賠償を命じる判決を言い渡した。警察官の排除行為は憲法が定める表現の自由を侵害したと指摘した
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