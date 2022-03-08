４月下旬に西棟が改装オープンする商業施設「アルパーク」（広島市西区）に、世界最大の「無印良品」が開店する。展開するほぼ全ての商品とサービスを取り扱う「生活全部店」で、西日本では初出店という。 売り場面積は西棟１、２階の約６１００平方メートル。雑貨や家具など約７５００種類の商品を取り扱い、広島県産の旬の野菜や地元企業と連携し
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