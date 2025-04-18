米屋株式会社なごみの米屋（米屋株式会社本社：千葉県成田市、代表取締役：諸岡良和）では、2025年4月21日に創業126周年を迎えるにあたり、2019年4月に創業記念菓として販売を開始した「なごみるく」のパッケージを用いて、Instagramにて応募できる「なごみるくクラフトキャンペーン」を2025年4月21日から2025年5月31日まで開催します。https://nagomi-yoneya.co.jp/(https://nagomi-yoneya.co.jp/)なごみるくは「笑