アインホールディングス SOMPOサステナビリティ・インデックスの構成銘柄選定について

株式会社アインホールディングス

株式会社アインホールディングス（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：大谷 喜一）は、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄として、昨年に続き選定されましたことをお知らせいたします。

本インデックスは、SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」と「ESG 経営調査」によるESG スコアを基に、SOMPOアセットマネジメント株式会社が株式価値評価を組み合わせて独自に作成するアクティブ・インデックスです。ESG 評価に優れる約300 銘柄から構成され、年金基金等の複数の機関投資家に採用されています。

当社グループは、これからも、お客さまをはじめ多様なステークホルダーの皆さまのことを考え、自ら変化し行動することで、企業の持続的な成長と、社会・環境・経済価値を創出し、サステナビリティ経営を実現してまいります。

■当社グループのサステナビリティに関する取り組みは、下記よりご覧いただけます。

・当社ウェブサイト サステナビリティトップ：https://www.ainj.co.jp/corporate/sustainability/

・統合報告書2025：https://www.ainj.co.jp/upload/integratedreport2025.pdf

・ESGデータブック2025：https://www.ainj.co.jp/upload/esgdata_2025.pdf

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812