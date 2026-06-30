「SUPER GT CONNECT FES 2026」7月12日（日）開催　サーキットの熱狂が、街へ。スマホへ。全国へ。

SUPER GT史上初！JR両国駅3番ホームにGTマシンが登場！

株式会社GTアソシエイション

株式会社GTアソシエイションは、GTエントラント協会、トヨタ自動車株式会社、株式会社ホンダ・レーシング、日産自動車株式会社と連携・協力し、2026年7月12日（日）、JR両国駅3番ホームおよび両国駅広小路（西口イベント広場）にて、新たなファン参加型イベント「SUPER GT CONNECT FES 2026」を開催します。

この日、SUPER GTはサーキットを飛び出します。GTマシンの存在感、チームの熱量、ドライバーや監督の素顔、そして全国のファンの声。普段はレースウィークにしか味わえないSUPER GTの魅力を、東京・両国のリアル会場とTikTok LIVEを通じて一気につなぎます。

会場に足を運ぶ方も、スマホから参加する方も、チームやドライバーを応援する方も、この日初めてSUPER GTに出会う方も、それぞれの場所から同じ熱量で楽しめる、1日限りの新世代モータースポーツ イベントです。

■開催概要

・イベント名：SUPER GT CONNECT FES 2026

・開催日時：2026年7月12日（日）10:00～19:00（TikTok LIVE配信は11:00～19:00予定）

・開催場所：JR両国駅3番ホーム、両国駅広小路（西口イベント広場）

・参加料：無料

※ただし、入場に際し、西口改札外での参加受付が必要となります。また、JR両国駅構内への入場

には、JR東日本の定める入場券等が別途必要となります。

・ハッシュタグ：#コネクトフェス

・SUPER GT CONNECT FES 関連情報・SNSリンク等は下記URLよりご確認いただけます。

https://lit.link/supergt(https://lit.link/supergt)

※イベント情報、TiKTok関連情報を順次掲載予定です。

■SUPER GT CONNECT FESとは

SUPER GT・チーム・メーカー・ファンが、同じ一日を共有する新世代モータースポーツイベント

「SUPER GT CONNECT FES」は、サーキットで生まれる熱狂を、東京の街とスマホ、そしてチーム・メーカー・ファンへ広げる一日限りのフェスです。会場ではGTマシンを目の前で体感でき、スマホからはTikTok LIVEを通じて、普段は見られないチームの裏側やドライバー・監督のリアルな表情に触れることができます。

JR両国駅に行けば、そこにGTマシンがある。スマホを開けばチームとつながる。初めてSUPER GTを知る人には「何だか面白そう」「行ってみたい」と感じるきっかけを、コアファンには「ここまで 見せるのか」と驚ける距離感を。7月12日は、街でも、画面の中でも、SUPER GTの熱が動き出す特別な一日です。

■JR両国駅「3番ホーム」：GTマシン展示とLIVEの中心拠点

GT500クラス展示車両：au TOM'S GR SupraGT300クラス展示車両：LEON PYRAMID AMG

JR両国駅「3番ホーム」では、GT500クラスより「au TOM'S GR Supra」、GT300クラスより「LEON PYRAMID AMG」の2台の2025シーズンチャンピオンマシンを展示予定です。普段は立ち入ることが出来ない両国駅3番ホームに、SUPER GTを象徴するGTマシンが現れる。街の風景の中にレーシングカーが立つその光景は、まさに“この日だけ”の非日常体験です。

当日は同エリアを「CONNECT PIT」と位置づけ、MCのピエール北川さんがJR両国駅からTikTok LIVEを進行します。ゲストドライバー・監督のトークショー、会場限定企画、チーム・サーキット・イベント会場とのコラボ配信などを通じて、会場にいる人も、スマホ越しに見る人も、同じ時間を共有できる展開を予定しています。

史上初の“駅ホーム×GTマシン×LIVE配信”。SUPER GTの新しい入口が、両国から始まります。

■TikTok LIVE：会場に来られない人も参加できる、8時間の生配信

SUPER GT公式TikTokでは、JR両国駅をCONNECT PITメインスタジオとして、11:00～19:00の8時間LIVE配信を予定しています。チーム・ドライバー・監督・サーキット・イベント会場とライブでつなぎ、東京だけで完結しない“参加するSUPER GT”を展開します。コメントする、応援する、共有する。その一つひとつがイベントを一緒につくる参加体験です。普段は入れないガレージ、ここだけのトーク、初めての方にも 分かりやすいSUPER GT入門など、この日ならではのLIVEをお届けします。

SUPER GT公式TikTok

@supergt_jp

https://www.tiktok.com/@supergt_jp

■両国駅広小路（西口イベント広場）：SUPER GTセーフティカー・FRO車両展示

両国駅広小路（西口イベント広場）では、SUPER GTのレースを支えるセーフティカー Nissan Z、アクシデント時に出動するFRO（First Rescue Operation / ファーストレスキューオペレーション）車両であるTOYOTA LAND CRUISER、Nissan PATROL NISMO、SUBARU OUTBACKを展示予定です。速さだけではなく、安全を支える技術とチームワークもSUPER GTの大きな魅力です。サーキットでは一瞬で駆け抜ける車両を、両国駅 西口広場では至近距離で見ることができます。GTマシンの迫力と、レースを“支える車両”の存在。その両方を知ることで、初めての方にも「SUPER GTってすごい！」と感じていただける展示を目指します。

■会場限定コンテンツ・出展：見る、撮る、答える、投稿する

セーフティカー Nissan ZNissan PATROL NISMO / FROTOYOTA LAND CRUISER / FROSUBARU LEGACY OUTBACK / FRO

・CONNECT PIT：CONNECTクイズ、CONNECTアンケート、あなたのドライバータイプ診断など、

会場限定コンテンツを展開予定

・飲食：キッチンカー2台が出展予定

・物販：SUPER GTオフィシャルグッズを販売予定

・富士スピードウェイ：「チェカーゴ」が両国駅に登場！

富士スピードウェイ公式グッズ、Rd.4チケット販売を予定

チェカーゴ

■こんな方にもおすすめ

・SUPER GTを見たことがない方：JR両国駅「3番ホーム」に本物のGTマシンが登場。駅のホーム

でレーシングカーを間近に見られるだけでなく、電車とGTマシンが同じ空間に並ぶ、ここでしか撮れ

ない“駅×レース”の特別な一枚を楽しめます。

・コアファンの方：チームの裏側や出演者のトークをLIVEで楽しめます。

・SNSで一緒に盛り上がりたい方：「#コネクトフェス」で会場・配信・各チームとつながれます。

■ゲスト・出演者（予定）

・SUPER GT 500クラス・300クラスのドライバー・監督（順不同）GT500クラス：＃39 TGR TEAM SARD脇阪 寿一（わきさか じゅいち）監督 奈良県出身

SUPER GTを代表する元トップドライバー。明るいキャラクターと分かりやすい発信力で、レースの魅力を楽しく伝えてくれる存在です。

GT500クラス：＃38 TGR TEAM KeePer CERUMO小林 利徠斗選手（こばやし りくと） 山形県出身

国内最高峰クラスに挑む若きドライバー。勢いある走りとフレッシュな存在感で、これからのSUPER GTを担う注目選手です。

GT500クラス：＃38 TGR TEAM KeePer CERUMO立川 祐路（たちかわ ゆうじ）監督 神奈川県出身

SUPER GTを代表する元トップドライバー。現在は監督として若い選手を導き、レースの面白さや奥深さを伝える存在です。

GT500クラス：＃64 Modulo Nakajima Racing大草 りき（おおくさ りき）選手 神奈川県出身

若さとチャレンジ精神を武器に戦うドライバー。全力でマシンを走らせる姿は、初めて見る人にもレースの迫力を感じさせます。

GT500クラス：＃64 Modulo Nakajima Racingイゴール・オオムラ・フラガ選手 ブラジル出身

ゲームの世界からリアルレースでも活躍する異色のドライバー。

新しい時代のモータースポーツを感じさせる注目選手です。

GT500クラス：＃23 MOTUL Niterra Z高星 明誠（たかぼし みつのり）選手 神奈川県出身

Nissan Z NISMOを操るトップドライバー。冷静さと力強さを兼ね備えた走りで、SUPER GTのスピードと迫力を体現します。

GT300クラス：＃4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO片岡 龍也（かたおか たつや）選手 愛知県出身

豊富な経験を持つGT300のベテランドライバー。初めて見る方にも伝わる迫力ある走りで、SUPER GTを盛り上げます。

GT300クラス：＃65 K2 R&D LEON RACING菅波 冬悟（すがなみ とうご）選手 兵庫県出身

鋭い走りと安定感でチームを支える実力派ドライバー。AMG GT3でGT300クラスの熱い戦いを見せます。

GT300クラス：＃9 PACIFIC RACING TEAM冨林 勇佑（とみばやし ゆうすけ）選手 神奈川県出身

親しみやすいキャラクターと熱い走りが魅力のドライバー。初めてSUPER GTを見る方にも応援したくなる存在です。

・SUPER GT CONNECT FES MC

ピエール北川（ぴえーるきたがわ）

国内モータースポーツの現場で数多くの実況・イベントMCを務めるレースアナウンサー。

SUPER GT CONNECT FESでは、両国駅3番ホーム「CONNECT PIT」からイベント全体をナビゲートします。

サッシャ

ラジオ、テレビ、スポーツ実況など幅広いフィールドで活躍し、SUPER GT中継でも実況を担当。レースを知っている方にはより深く、初めて見る方には入りやすく。豊富な実況経験とテンポの良いトークで、SUPER GTの魅力をリアル会場とTikTok LIVEの両方から伝えていきます。

・SUPER GT CONNECT FES スペシャルサポーター

デラックス×デラックス

圧倒的な存在感とパフォーマンスで注目を集める7人組パフォーマンスバンド、デラックス×デラックスが登場します。SUPER GT CONNECT FESでは、サーキットの熱狂とはまた違う“ライブの熱量”で会場を盛り上げ、フィナーレに向けてイベント全体を一気に加速させます。

弾丸ベアマン（ふぁんみゅら）

お笑いコンビ・弾丸ベアマン（ふぁんみゅら）が、モータースポーツ好きとしての一面を活かし、SUPER GT CONNECT FESに参加します。難しく見えがちなレースの世界を、初心者目線のリアクションや親しみやすいトークで分かりやすく紹介。SUPER GTをまだよく知らない方にも、「まずは一緒に楽しんでみよう」と思える入口をつくります。

TGR TEAM au TOM'S 央川 かこ（おうかわ かこ）

TGR TEAM au TOM'Sの魅力を届けるゲストとして来場。チームの華やかさ、GT500マシンの迫力、そしてSUPER GTの楽しさを、来場者に近い目線で分かりやすく伝えます。

LEON RACING LADY 成沢紫音（なるさわ しおん）

K2 R&D LEON RACINGの魅力を発信。マシンが持つ存在感や、GT300チームならではの魅力を会場で伝えます。

GOODSMILE RACING & Team UKYO レーシングミクサポーターズ

初音ミクGTプロジェクトを応援するレーシングミクサポーターズが、4名そろってSUPER GT CONNECT FESに登場。レーシングミクをきっかけにSUPER GTを知った方にも楽しんでいただけるよう、チームの魅力とイベントの熱量を明るく発信します。

2026 富士スピードウェイサーキットナビゲーター「クレインズ」香月 まひろ（こうづき まひろ）

富士スピードウェイ サーキットナビゲーター「クレインズ」として、レースやイベントの魅力を発信する香月まひろさんが出演します。サーキットの楽しみ方や現地観戦の魅力を、来場者に近い目線で分かりやすく紹介します。

香月 まひろ

■7月12日は、SUPER GTが街とスマホに現れる日

TikTok LIVEで。両国駅で。各チームで。イベント会場で。

GTマシンを見に両国へ行く。TikTok LIVEでコメントを打つ。各チームの配信をのぞく。イベント会場から応援する。参加する場所は違っても、ハッシュタグ「#コネクトフェス」で同じ熱量につながれます。まだSUPER GTを知らない方には最初の一歩を、コアファンにはこれまで見られなかった裏側と一体感を。2026年7月12日（日）は、SUPER GTの熱狂が東京から全国へ広がる一日です。当日は「#コネクトフェス」を付けて、LIVE・SNS投稿にぜひご参加ください。

史上初の「SUPER GT CONNECT FES」。

7月12日はSUPER GT一色に。みんなでつながり、みんなで盛り上がりましょう！

■SUPER GTとは

SUPER GTは、1994年に「全日本GT選手権」として誕生した、日本を代表する国内最高峰のツーリングカーレースです。市販スポーツカーをベースとしたレーシングカーが「GT500」「GT300」の2クラス混走で白熱したバトルを繰り広げ、レースの迫力だけでなく、企業ブースや体験イベントなども楽しめるモータースポーツイベントとして多くのファンに支持されています。

公式サイト：https://supergt.net

■注意事項

・本イベントの内容、出演者、展示車両、LIVE配信時間は予告なく変更となる場合があります。

・混雑状況により、入場制限・観覧エリアの制限を行う場合があります。

■お問い合わせ

・SUPER GT CONNECT FES運営事務局：promotion@mail-supergt.net

・当日、会場内でのお問い合わせはお近くのイベントスタッフまでお声がけください。