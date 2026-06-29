投資予想ポイ活サービス「CHOOSE」、より継続的に楽しめるサービス体験を目指し、第三フェーズリニューアルを2026年9月に実施予定

株式会社CHOOSE

株式会社CHOOSE（本社：東京都渋谷区、取締役社長：大亀いづみ）は、投資予想とポイ活を融合したサービス「CHOOSE(https://choose-pt.jp/)」において、2026年9月（予定）に第三フェーズリニューアルを実施いたします。

CHOOSEは2025年3月のサービス公開以来、「投資予想」と「ポイントサイト」を組み合わせた新しいサービス体験の実現を目指し、段階的な機能拡充と改善を進めてまいりました。

これまで約1年間にわたり蓄積したユーザー行動データや運営実績をもとに、継続利用の促進とサービス価値の向上を目的とした第三フェーズの開発を進めています。

これまでの状況と第三フェーズ実施の背景

投資予想ポイ活サービス「CHOOSE」第三フェーズリニューアル予定

CHOOSEでは、サービス開始以降、投資予想やランキング機能、広告利用コンテンツなどを段階的に実装し、ユーザーの利用状況や行動データの分析を継続してまいりました。

その結果、

- 継続的に投資予想へ参加するユーザーが着実に増加していること- 広告利用コンテンツについても一定の利用ニーズが確認できたこと- ランキングやボーナス施策が継続利用の促進に寄与していること

など、多くの知見を得ることができました。

一方で、「投資予想」と「広告利用」がサービス内で十分に連動しているとは言えず、ユーザー体験全体としては、さらなる改善の余地があることも明らかになりました。

第三フェーズでは、これら約1年間の検証結果を踏まえ、単なる機能追加ではなく、サービス全体の導線や体験設計を見直すことで、より継続的に利用したくなるサービスへの進化を目指します。

第三フェーズで実装予定の主な機能

第三フェーズでは、ユーザーの継続利用を促進し、サービス全体の体験価値を向上させることを目的として、以下のような機能追加・改善を予定しています。

■ 毎日参加できる新しいゲームコンテンツの追加

株式市場の営業日・休業日を問わず毎日参加できるゲームコンテンツを新たに導入予定です。日々サービスへアクセスするきっかけを創出し、継続的な利用習慣の形成を目指します。

■ 新たなボーナス制度の導入

サービス内でのアクションが相互に価値を高め合う、新しいボーナス制度を導入予定です。ユーザーの継続利用を後押しするとともに、サービス全体をより楽しめる仕組みを構築します。

■ ランキング機能のリニューアル

ランキングの評価軸を見直し、サービス全体での活動が反映される新たなランキングへリニューアル予定です。継続的なチャレンジや利用意欲の向上につながる仕組みを目指します。

■ 広告利用ページの全面リニューアル

広告案件をより探しやすく、利用しやすい構成へ刷新します。カテゴリ整理や導線改善などを行い、ユーザーが目的に応じて案件を選択しやすい環境を整備します。

■ ユーザー体験（UX）の改善

・お知らせ機能

・ポイント確認機能の改善

・通知機能の拡充

など、サービス全体の利便性向上につながるアップデートを予定しています。

※上記内容は開発中の内容を含んでおり、正式リリース時には変更となる場合もあります

第三フェーズで実現したいこと

第三フェーズで目指すのは、機能数を増やすことではありません。約1年間の運営を通じて得られた知見をもとに、サービス全体の体験価値を高め、より自然に継続利用したくなる仕組みを構築することです。

投資予想を楽しむ→ランキングへ参加する→新しいコンテンツに触れる→ポイントを獲得する

こうした一つひとつの体験が有機的につながることで、CHOOSEならではのサービス価値をさらに高めていきたいと考えています。第三フェーズでは、「投資予想」と「ポイントサイト」の融合というコンセプトをさらに深化させ、ユーザーの皆さまに長く楽しんでいただけるサービスづくりに取り組んでまいります。

改めまして「CHOOSE」とは？

CHOOSE(https://choose-pt.jp/)は、投資予想とポイントサイトを融合した、新しい体験型サービスです。毎日の投資予想やランキング機能を楽しみながら、広告利用などを通じてポイントを獲得することができます。

「投資は難しそう」「株式投資に興味はあるけれど最初の一歩が踏み出せない」

そのような方でも、ゲーム感覚で経済や株式市場に触れるきっかけとなるサービスを目指しています。

CHOOSEの根本的な想いとコンセプト

投資予想ポイ活サービス「CHOOSE」予想ゲーム画面

私たちは、経済や投資に触れる機会は、一部の専門家や投資経験者だけのものではないと考えています。CHOOSEが目指しているのは、「楽しさ」を入口として、自然と経済や株式市場に興味を持っていただけるサービスです。

ポイントを貯めることを目的に利用される方もいれば、毎日の投資予想を楽しみに利用される方もいます。そうした多様な楽しみ方を受け入れながら、一人でも多くの方に経済や資産形成への関心を持っていただくことが、私たちの目指す姿です。

今後もCHOOSEは、ユーザーの皆さまの声や行動データをもとに改善を重ねながら、「楽しみながら学び、楽しみながら続けられる」サービスの実現を目指してまいります。

運営会社（株式会社CHOOSE）の概要

会社名: 株式会社CHOOSE

設立: 2024年6月4日

所在地: 東京都渋谷区南平台町2-13

事業内容: ポイントメディア事業、web3事業

企業理念: 「インターネットの技術で新たな価値を創る」

事業ビジョン: 「ユーザーインセンティブの仕組みを進化させる」

コーポレートサイト: https://choose-inc.co.jp/

サービス詳細はこちら：https://choose-pt.jp/

最新情報は公式Xにて： https://x.com/choose_pt_jp

CHOOSEの今後に乞うご期待！

＜お問い合わせ先＞

住所：東京都渋谷区南平台町2番13号 前川ビル5階

名称：株式会社CHOOSE(https://choose-inc.co.jp/)

広報担当：info@choose-inc.co.jp