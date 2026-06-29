伝統工芸「加賀てまり」がモチーフ | 2026/27シーズン オーセンティックユニフォーム1次受付開始！

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)は、2026/27シーズン明治安田J3リーグを戦うユニフォームを発表ならびにツエーゲン金沢公式オンラインショップ(https://shop.zweigen-kanazawa.jp)にて予約受付を開始いたしました。

本ユニフォームは、石川県金沢市に伝わる「加賀てまり」をモチーフにデザインし、1次受付期間は7月5日(日)までで限定700枚。1次期間中にご注文いただきました分は、2026/27明治安田J3リーグ開幕前にお届けいたします。

■デザインコンセプトは「育てる」

2026/27シーズンのユニフォームコンセプトは、ツエーゲン金沢のクラブ理念「挑戦を、この街の伝統に。」の5つの価値(つなぐ/楽しむ/夢見る/育てる/つくる)のうち、「育てる」にフォーカス。

これまでのツエーゲン金沢のユニフォームコンセプトは、2021年にクラブ理念のシンボルマークからはじまり、2022年は「つなぐ」、2023年は「つくる」、2024年は「夢見る」、2025年は「楽しむ」と、クラブ理念に沿うコンセプトを継続してきました。

「育てる」とは一方通行ではなく、互いに影響し合いながら成長していく関係性。

クラブ・サポーター・パートナー・ホームタウン--

立場は違っても、互いに支え合いながら前へ進む姿を本ユニフォームに込めました。

「共に育つ」

「クラブを育て、クラブに育てられる」

この街と共に、人と共に、大きくなっていく。

このユニフォームは、その循環を胸に刻む一着です。

■デザインモチーフは「加賀てまり」

2026/27シーズンのユニフォームは、石川県に伝わる伝統工芸「加賀てまり」をモチーフにデザイン。

ひと針ひと針の積み重ねが、やがて大きく美しい模様をつくり出す-- その姿は、ツエーゲン金沢を支える一人ひとりの力が結び合い、 大きな目標へ向かうクラブの姿と重なります。

また、金沢では娘の旅立ちに“魔除け”として手まりを持たせる習慣があり、このユニフォームにも クラブ・地域・ファンを困難から護る願いが込められています。さらに、加賀てまりには毬の中心に鈴が入っており、柔らかく上品な音色が響きます。その加賀てまり特有の“音”になぞらえ、選手の熱量がスタジアムに響き、歓声が生まれる未来もデザインに託されています。

■“共に育つ”を象徴する背面のワンポイント「星掛け」

FP1stデザイン

背面襟下には、てまり制作の基本技法「星掛け」をワンポイントで配置。

「一本の糸で一筆書きのように掛け合わせるもの」

「糸の掛け方が人々が手を繋いでいるようにも見える」

一本の糸が連なり星をなす姿は、 クラブ・地域・ファンが協力して勝利を目指す姿の象徴です。

■セカンドユニフォームのデザインは「Z」を。

これまでセカンドユニフォームは、ファーストユニフォームのデザインを踏襲し色変えのみに留まっていましたが、今回はデザインごと変更しました。



躍動感を感じる胸の模様は、ツエーゲン金沢の頭文字である「Z」と、人が肩を組んでいる様を表現し「協力」や「団結」を表しました。互いに肩を組み、「新しい金沢・石川県を育てていこう」という未来への希望や想いを込めたデザインで、モチーフの「加賀てまり」は胸の模様の中にデザインしています。

左：FP2nd/右：GK2nd

コンセプトムービー

本ムービーはツエーゲン金沢公式Youtubeからご覧いただけます。

▷視聴はこちら：https://youtu.be/ZgwGuvSMR2s

販売情報

■品名：オーセンティックユニフォーム(FP1st.2nd/GK1st.2nd)

■サイズ：S・M・L・O・XO・XO2・XO3

■販売価格：

[背番号なし・背ネームなし] 21,450円(税込)

[背番号あり・背ネームなし] 23,100円(税込)※背番号は2桁まで。

[背番号あり・背ネームあり] 24,200円(税込)※背ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。

■品名：レプリカキッズユニフォーム

■サイズ：110・130・150

■販売価格：

[背番号なし・背ネームなし] 5,500円(税込)

[背番号あり・背ネームなし] 7,480円(税込)※背番号は2桁まで。

[背番号あり・背ネームあり] 8,800円(税込)※背ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。

背番号・ネームフォント

2026/27 シーズンより、背番号・背ネームにはオリジナルフォントを採用いたします。 本フォントは、クラブの根幹にある「金沢らしさ」「ツエーゲンらしさ」を視覚的に表現することを目的に、開発しました。

スケジュール

1次期間：2026年6月29日(月)18:00～2026年7月5日(日)23:59

お届け時期：J3リーグ開幕の2日前予定

ご注意事項：1次期間は合計700着限定とし、サイズごとに在庫制限させていただきます。



2次期間：2026年7月6日(月)0:00～2026年7月19日(日)23:59

お届け時期：ツエーゲン金沢ホーム開幕戦2日前予定

ご注意事項：2次期間は合計500着限定とし、サイズごとに在庫制限させていただきます。



3次期間：2026年7月20日(月)0:00～2026年8月2日(日)23:59

お届け時期：8月下旬ごろ予定

ご注意事項：3次期間は合計300着限定とし、サイズごとに在庫制限させていただきます。

購入方法

■ツエーゲン金沢公式オンラインショップ

・ショップURL：https://shop.zweigen-kanazawa.jp/

・お支払い方法：クレジットカードのみ

■7/11(土)・12(日)限定 対面予約販売会

7月11日(土)・12日(日)には、イオンモール白山にて対面予約販売会を実施予定です。

概要については、後日公式ホームページにてお知らせいたします。

現金でのお支払いをされたい方や、実物を手にとって確認したい方は、ぜひお越しください。

・展示サイズ：オーセンティックユニフォームOサイズのみ

・お支払い方法：現金・クレジットカード・各種電子マネー

その他

・ユニフォーム特設サイトはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/2026-27/)から

・ユニフォームパートナー決定のリリースはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18897)から

オンラインショップはこちら :https://shop.zweigen-kanazawa.jp/