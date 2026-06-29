伝統工芸「加賀てまり」がモチーフ | 2026/27シーズン オーセンティックユニフォーム1次受付開始！

写真拡大 (全12枚)

株式会社石川ツエーゲン


　この度、ツエーゲン金沢(J3)は、2026/27シーズン明治安田J3リーグを戦うユニフォームを発表ならびにツエーゲン金沢公式オンラインショップ(https://shop.zweigen-kanazawa.jp)にて予約受付を開始いたしました。


　本ユニフォームは、石川県金沢市に伝わる「加賀てまり」をモチーフにデザインし、1次受付期間は7月5日(日)までで限定700枚。1次期間中にご注文いただきました分は、2026/27明治安田J3リーグ開幕前にお届けいたします。



■デザインコンセプトは「育てる」


2026/27シーズンのユニフォームコンセプトは、ツエーゲン金沢のクラブ理念「挑戦を、この街の伝統に。」の5つの価値(つなぐ/楽しむ/夢見る/育てる/つくる)のうち、「育てる」にフォーカス。


これまでのツエーゲン金沢のユニフォームコンセプトは、2021年にクラブ理念のシンボルマークからはじまり、2022年は「つなぐ」、2023年は「つくる」、2024年は「夢見る」、2025年は「楽しむ」と、クラブ理念に沿うコンセプトを継続してきました。





「育てる」とは一方通行ではなく、互いに影響し合いながら成長していく関係性。
クラブ・サポーター・パートナー・ホームタウン--


立場は違っても、互いに支え合いながら前へ進む姿を本ユニフォームに込めました。
「共に育つ」


「クラブを育て、クラブに育てられる」


この街と共に、人と共に、大きくなっていく。
このユニフォームは、その循環を胸に刻む一着です。



■デザインモチーフは「加賀てまり」


2026/27シーズンのユニフォームは、石川県に伝わる伝統工芸「加賀てまり」をモチーフにデザイン。
ひと針ひと針の積み重ねが、やがて大きく美しい模様をつくり出す-- その姿は、ツエーゲン金沢を支える一人ひとりの力が結び合い、 大きな目標へ向かうクラブの姿と重なります。




また、金沢では娘の旅立ちに“魔除け”として手まりを持たせる習慣があり、このユニフォームにも クラブ・地域・ファンを困難から護る願いが込められています。さらに、加賀てまりには毬の中心に鈴が入っており、柔らかく上品な音色が響きます。その加賀てまり特有の“音”になぞらえ、選手の熱量がスタジアムに響き、歓声が生まれる未来もデザインに託されています。



FP1stデザイン

■“共に育つ”を象徴する背面のワンポイント「星掛け」


背面襟下には、てまり制作の基本技法「星掛け」をワンポイントで配置。
「一本の糸で一筆書きのように掛け合わせるもの」
「糸の掛け方が人々が手を繋いでいるようにも見える」
一本の糸が連なり星をなす姿は、 クラブ・地域・ファンが協力して勝利を目指す姿の象徴です。




■セカンドユニフォームのデザインは「Z」を。


これまでセカンドユニフォームは、ファーストユニフォームのデザインを踏襲し色変えのみに留まっていましたが、今回はデザインごと変更しました。

躍動感を感じる胸の模様は、ツエーゲン金沢の頭文字である「Z」と、人が肩を組んでいる様を表現し「協力」や「団結」を表しました。互いに肩を組み、「新しい金沢・石川県を育てていこう」という未来への希望や想いを込めたデザインで、モチーフの「加賀てまり」は胸の模様の中にデザインしています。



左：FP2nd/右：GK2nd

コンセプトムービー



本ムービーはツエーゲン金沢公式Youtubeからご覧いただけます。


▷視聴はこちら：https://youtu.be/ZgwGuvSMR2s




販売情報





■品名：オーセンティックユニフォーム(FP1st.2nd/GK1st.2nd)
■サイズ：S・M・L・O・XO・XO2・XO3


■販売価格：
[背番号なし・背ネームなし]　21,450円(税込)
[背番号あり・背ネームなし]　23,100円(税込)※背番号は2桁まで。
[背番号あり・背ネームあり]　24,200円(税込)※背ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。






■品名：レプリカキッズユニフォーム
■サイズ：110・130・150
■販売価格：
[背番号なし・背ネームなし]　5,500円(税込)
[背番号あり・背ネームなし]　7,480円(税込)※背番号は2桁まで。
[背番号あり・背ネームあり]　8,800円(税込)※背ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。


背番号・ネームフォント




2026/27 シーズンより、背番号・背ネームにはオリジナルフォントを採用いたします。 本フォントは、クラブの根幹にある「金沢らしさ」「ツエーゲンらしさ」を視覚的に表現することを目的に、開発しました。



スケジュール



1次期間：2026年6月29日(月)18:00～2026年7月5日(日)23:59
お届け時期：J3リーグ開幕の2日前予定
ご注意事項：1次期間は合計700着限定とし、サイズごとに在庫制限させていただきます。

2次期間：2026年7月6日(月)0:00～2026年7月19日(日)23:59
お届け時期：ツエーゲン金沢ホーム開幕戦2日前予定
ご注意事項：2次期間は合計500着限定とし、サイズごとに在庫制限させていただきます。

3次期間：2026年7月20日(月)0:00～2026年8月2日(日)23:59
お届け時期：8月下旬ごろ予定
ご注意事項：3次期間は合計300着限定とし、サイズごとに在庫制限させていただきます。



購入方法



■ツエーゲン金沢公式オンラインショップ


・ショップURL：https://shop.zweigen-kanazawa.jp/
・お支払い方法：クレジットカードのみ



■7/11(土)・12(日)限定　対面予約販売会


7月11日(土)・12日(日)には、イオンモール白山にて対面予約販売会を実施予定です。
概要については、後日公式ホームページにてお知らせいたします。
現金でのお支払いをされたい方や、実物を手にとって確認したい方は、ぜひお越しください。
・展示サイズ：オーセンティックユニフォームOサイズのみ
・お支払い方法：現金・クレジットカード・各種電子マネー


その他



・ユニフォーム特設サイトはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/2026-27/)から


・ユニフォームパートナー決定のリリースはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18897)から


オンラインショップはこちら :
https://shop.zweigen-kanazawa.jp/