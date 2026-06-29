【現場の声で、組織をDX】音声AI「モコボイス」が「JAPAN FUTURE GATE」に出展！

mocomoco株式会社

mocomoco株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：田中康紀、以下「mocomoco」）は、2026年7月8日（水）～7月10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティング・セールス World 2026 夏 東京」内のスタートアップ特設エリア「JAPAN FUTURE GATE」に、オールインワンAI音声認識サービス「モコボイス」を出展いたします。

「JAPAN FUTURE GATE」は、最先端のプロダクトを持つスタートアップが集まる特設エリアです。mocomocoは本出展を通じて、会議・商談・申し送り・現場記録、インタビューなど、日々の業務で発生する“声”を正確に記録し、RAG検索可能なデータレイクハウスとして活用するための音声AI活用を提案します。

無料相談・デモを交えたブース展示の例

<開催概要 >

イベント名：マーケティング・セールス World 2026 夏 東京(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=marketing-sales-tokyo_nonbrand&utm_content=23942230306_197909854256_812818922543_kwd-298762171603_%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0+%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9_b_&utm_term=ca_100021&gad_source=1&gad_campaignid=23942230306&gbraid=0AAAAA-fi0ZUHmWtG2O4qMoh2-ufnaYM38&gclid=Cj0KCQjwjIPSBhCCARIsABGyK7uXwhu3eNM0cdyiLHhuA-w_dQWme6XXl-UJzemdrUbrZnlf43uCjUEaAnLUEALw_wcB)

出展エリア：JAPAN FUTURE GATE

カテゴリ：AI／生成AIソリューション

ブース位置：16番

会期：2026年7月8日（水）～7月10日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1ホール 特設エリア

出展内容：音声認識AI「モコボイス」のデモンストレーション

来場登録：こちらから！(https://www.bizcrew.jp/news/ysCqjv7Z)

< 展示コンテンツ >

当日ブースでは、以下の機能を実際にご体験いただけます。

・シンプルかつ高精度な文字起こしデモ

現場の専門用語も、ノイズにも強い。読みやすく、現場業務で使いやすい書き起こしをAIで実現します。

・専門用語・固有名詞の辞書登録

より現場独自の用語に対しては、医療、建設、製造、金融、法律など、業界ごとの専門用語や社内固有名詞を登録し、より正確な書き起こしを支援します。

・話者分離・話者名推定

現場で起きやすい、言った・言わないを解決します。

誰が話したかをAIが推定し、発言者の整理・修正にかかる手間を削減します。

・24時間を超える長時間録音に対応

丸一日録音したデータも、モコボイスならクリアに書き起こし・分析が可能です。常時録音したい現場でも、簡単に導入ができます。

・音声RAG検索・根拠チェック機能

蓄積された音声データ（ボイスデータレイクハウス）を横断検索し、「誰が・いつ・何を話したか」をAIが回答。議事録の該当箇所に対応する音声をピンポイントで確認でき、その時系列分析や傾向まで、「元の音声」を参照しながらRAG検索できます。触っただけで、「現場の声は経営資産だ！」と気付けるデモを用意しています。

過去の音声全てを根拠込みで横断してまとめ・分析が可能

< モコボイスとは >

「モコボイス」は、現場に強い音声認識AIプラットフォームです。高精度な書き起こし、AI校正、議事録作成、話者分離、専門用語辞書、組織管理、オンプレミス対応、音声RAG/API連携まで、業務現場の音声活用に必要な機能を一つにまとめることで、現場利用から組織経営者まで一貫した音声データ分析支援サービスを提供しています。専門用語が求められる広島大学病院様・東京イセアクリニック様にて、導入実績があります。

会議や商談だけでなく、医療現場の申し送り、建設・製造現場の記録、管理部門の会議、営業活動の振り返りなど、幅広い現場での活用を想定しています。

mocomocoは、「現場の声を、組織の資産に。」をテーマに、これまで活用されずに流れていた音声データを、検索・共有・引き継ぎ・意思決定に使える情報へ変換することを目指しています。

こんな方におすすめです

・議事録作成や会議後の整理に時間がかかっている方

・商談や面談の内容をチームで活用したい方

・医療、建設、製造など専門用語が多い現場で音声認識を使いたい方

・現場の申し送りや引き継ぎを効率化したい方

・蓄積された音声データをAI検索・RAGで活用したい方

・オンプレミスやセキュアな環境で音声AIを導入したい方



<モコボイス無料トライアルのお申込み>

実際のUIと書き起こし精度をお試しいただける無料トライアルをご用意しています。

下記フォームよりお申し込みください。

14日間無料トライアル：https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)

<関連ページ>

mocomoco株式会社 HP： https://www.mocomoco.ai/(https://www.mocomoco.ai/)

モコボイスに関するお問い合わせは「こちら(https://share-na2.hsforms.com/2fuPUYtkERO2JAWotQ3gYnw41y377)」

会社概要

会社名：mocomoco株式会社

代表者：代表取締役CEO 田中康紀

所在地：東京都港区六本木7丁目20-19 イナダビル302

事業内容：音声認識AI「モコボイス」の開発・提供、音声AI・自然言語処理AIの研究開発

設立：2024年4月