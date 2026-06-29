水素用圧力伝送器の世界市場2026年、グローバル市場規模（チタン、鋼合金、アルミニウム合金）・分析レポートを発表
2026年6月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素用圧力伝送器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素用圧力伝送器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の水素用圧力伝送器市場は、2024年に9420万米ドル規模となり、2031年には1億3900万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.8％です。
水素用圧力伝送器は、水素ガスによって加えられる圧力を検出し、測定や分析が可能な電気信号へ変換する機器です。水素は漏えいしやすく、材料への影響も大きいため、圧力測定には高い気密性、耐久性、安全性、測定精度が求められます。水素エネルギー、化学、石油ガス、発電分野での利用拡大により、重要性が高まっています。
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主要メーカーの状況
本調査では、ABB、WIkA、Honeywell、TE Connectivity、EFE、Fuji Electric、ESI、Trafag AG、Core Sensors LLC、KELLERなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
水素用圧力伝送器市場では、測定精度、耐圧性能、耐水素性、材料選定、長期安定性、安全認証、価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、水素脆化への対応、過酷な圧力条件での信頼性向上、小型化、応答性の改善、制御装置との接続性強化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、金属材料、センサー部品、電子部品の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、水素インフラ、石油ガス、化学産業、発電関連の設備需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、脱炭素政策や水素利用拡大により、圧力監視機器の導入が進むと考えられます。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、水素関連投資、化学産業、エネルギー設備、製造業の拡大が市場機会を生み出しています。
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種類別市場
種類別では、チタン、鋼合金、アルミニウム合金、その他に区分されています。
チタン製は耐食性や耐水素性が重視される用途に適しており、高信頼性が求められる設備で採用が期待されます。鋼合金製は強度と耐圧性に優れ、産業用途で幅広く使用されます。アルミニウム合金製は軽量性が利点で、装置の小型化や軽量化を重視する分野で活用されます。その他の材料では、用途や使用環境に応じた特殊仕様の需要が見込まれます。
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用途別市場
用途別では、石油ガス、化学および医薬品、電力およびエネルギー、その他に分類されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素用圧力伝送器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素用圧力伝送器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の水素用圧力伝送器市場は、2024年に9420万米ドル規模となり、2031年には1億3900万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.8％です。
水素用圧力伝送器は、水素ガスによって加えられる圧力を検出し、測定や分析が可能な電気信号へ変換する機器です。水素は漏えいしやすく、材料への影響も大きいため、圧力測定には高い気密性、耐久性、安全性、測定精度が求められます。水素エネルギー、化学、石油ガス、発電分野での利用拡大により、重要性が高まっています。
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主要メーカーの状況
本調査では、ABB、WIkA、Honeywell、TE Connectivity、EFE、Fuji Electric、ESI、Trafag AG、Core Sensors LLC、KELLERなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
水素用圧力伝送器市場では、測定精度、耐圧性能、耐水素性、材料選定、長期安定性、安全認証、価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、水素脆化への対応、過酷な圧力条件での信頼性向上、小型化、応答性の改善、制御装置との接続性強化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、金属材料、センサー部品、電子部品の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、水素インフラ、石油ガス、化学産業、発電関連の設備需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、脱炭素政策や水素利用拡大により、圧力監視機器の導入が進むと考えられます。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、水素関連投資、化学産業、エネルギー設備、製造業の拡大が市場機会を生み出しています。
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種類別市場
種類別では、チタン、鋼合金、アルミニウム合金、その他に区分されています。
チタン製は耐食性や耐水素性が重視される用途に適しており、高信頼性が求められる設備で採用が期待されます。鋼合金製は強度と耐圧性に優れ、産業用途で幅広く使用されます。アルミニウム合金製は軽量性が利点で、装置の小型化や軽量化を重視する分野で活用されます。その他の材料では、用途や使用環境に応じた特殊仕様の需要が見込まれます。
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用途別市場
用途別では、石油ガス、化学および医薬品、電力およびエネルギー、その他に分類されています。