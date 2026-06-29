『【再放送】今起きているサービス遅延の原因箇所まで、そのままドリルダウンできますか？』というテーマのウェビナーを開催

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■サービス遅延の原因把握が難しくなる背景

クラウド活用やマイクロサービス化が進んだ現在のITサービスでは、1つの画面遅延やレスポンス低下の背後に、複数のアプリケーション処理やAPI呼び出しが関係していることも少なくありません。そのため、従来のインフラ中心の監視だけでは、利用者が体感している“サービス遅延”の原因をサービス視点で捉えにくくなっています。さらに、障害時には運用、開発、アプリ担当の間で切り分けが発生しやすく、どの処理が原因なのかをすぐに絞り込めないまま、対応が長引いてしまうケースが増えています。



■事後分析型APMでは対応が後手に回る

APMを導入していても、大量のデータを蓄積し、障害発生後に分析する運用が中心になっていると、今まさに起きているサービス遅延の原因をその場で突き止めにくく、結果としてMTTRが長引きやすくなります。加えて、分析には専門知識が求められるため、原因特定を担える人が限られ、運用の属人化を招きやすいことも課題です。さらに、収集・保存・分析するデータ量が増えるほど、監視にかかるコストも膨らみやすく、既存APMの運用そのものが見直し対象になっています。



■実行中の処理状況とAI分析で原因を可視化

本セミナーでは、WhaTap Application Monitoringをもとに、事後分析に頼らず、実行中の処理状況を捉えながら、サービス遅延の原因をすばやく把握するための考え方と実践方法を解説します。WhaTapは、必要なエージェントのみの導入でシステム負荷を最小限に抑えながら、実行中の処理状況の可視化、全トランザクションの常時自動記録、AIを活用した分析支援により、原因箇所の追跡を支援します。簡単なドリルダウンで問題箇所を追いやすく、経験豊富な担当者だけに依存しない運用を実現しながら、障害対応の迅速化、MTTR短縮、属人化の抑制、監視コストの適正化をどのように進められるのか、デモを交えて具体的にご紹介します。



【他のAPMツールでの課題】

・重いシステム負荷：統合エージェント導入による本番環境への影響懸念

・操作の難易度：直感的なボトルネックのドリルダウンが難しく、長いラーニングカーブが必要

・属人化：高度な専門スキルや経験を持つシニアエンジニアに分析が依存してしまう

・コストの壁：データ量増加やオプション化、アカウント数による費用負担の増大



【WhaTap APMなら】

・圧倒的な軽さ：必要なエージェントのみの導入でシステム負荷を最小限に抑制

・直感的な操作性：簡単なドリルダウンで問題解決までのMTTRを短縮

・誰でも使いやすいUI：ラーニングカーブを抑え、チーム全体での運用を支援

・AI分析支援：経験豊富な担当者だけに依存しない原因調査を支援





■主催・共催

ワタップ・ジャパン株式会社



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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