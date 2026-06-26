健康食品の購入前相談で確認したい販売者情報と回答体制を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品を購入する前に確認したい販売者情報と、問い合わせに対する回答体制について、消費者と事業者の双方に向けた基本視点を整理しました。
健康食品は日常の食生活を補う目的で利用される食品であり、医薬品とは異なる位置づけにあります。購入前には、商品名や価格だけでなく、販売者名、所在地、公式サイト、電話またはメールの窓口、原材料名、摂取目安、注意表示をあわせて確認することが大切です。
事業者にとって、問い合わせ先を明示することは単なる連絡情報の掲載にとどまりません。表示内容、製造関連資料、販売条件、注意事項について、利用者が確認しやすい形で回答できる体制を整えておくことが重要です。
協会は、健康食品市場における相談体制の整備が、利用者の理解と事業者の信頼形成につながると考えています。今後も、特定の商品に偏らない形で、健康食品に関する情報確認の視点を発信してまいります。
本稿は健康食品の購入前確認に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品は日常の食生活を補う目的で利用される食品であり、医薬品とは異なる位置づけにあります。購入前には、商品名や価格だけでなく、販売者名、所在地、公式サイト、電話またはメールの窓口、原材料名、摂取目安、注意表示をあわせて確認することが大切です。
事業者にとって、問い合わせ先を明示することは単なる連絡情報の掲載にとどまりません。表示内容、製造関連資料、販売条件、注意事項について、利用者が確認しやすい形で回答できる体制を整えておくことが重要です。
協会は、健康食品市場における相談体制の整備が、利用者の理解と事業者の信頼形成につながると考えています。今後も、特定の商品に偏らない形で、健康食品に関する情報確認の視点を発信してまいります。
本稿は健康食品の購入前確認に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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