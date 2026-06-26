有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、人気シリーズ「赤べこぷっくりキラキラシール」の新シリーズとして、東北6県を代表する観光資源や郷土文化をデザインした「東北ぷっくりキラキラシール」を2026年7月上旬より順次発売いたします。





全体





■開発背景

東北地方には、それぞれの県ごとに受け継がれてきた伝統文化や歴史、特産品、観光名所があります。

「東北ぷっくりキラキラシール」は、東北各県を代表するモチーフをかわいらしいイラストで表現し、子どもから大人まで楽しめるシールとして商品化しました。

旅行の記念やお土産としてはもちろん、東北を身近に感じられるコレクションアイテムとしてもお楽しみいただけます。









■商品の特徴

・東北6県を代表する観光資源や郷土文化をデザイン

・ぷっくりとした立体感のある仕様

・キラキラ加工による華やかな仕上がり

・硬めの素材を使用し、凹みにくく丈夫な作り

・スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど様々なアイテムに貼って楽しめる

・東北旅行のお土産やコレクションにもおすすめ









■ラインナップ

●福島県

・赤べこ

・蒲生氏郷





●宮城県

・伊達政宗

・ずんだシェイク

・こけし





●山形県

・さくらんぼ





●秋田県

・秋田犬

・なまはげ





●岩手県

・かっぱ





●青森県

・ねぶた

・遮光器土偶





東北各県の魅力を一枚にぎゅっと詰め込んだデザインとなっています。





写真





【商品の概要】

名称 ：東北ぷっくりキラキラシール

発売日：2026年7月上旬より順次発売予定

価格 ：税別 500円(税込 550円)

販売先：東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等









■会社概要

・商号 ： 有限会社明星企画

・代表者 ： 代表取締役 星 光男

・所在地 ： 〒965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

・設立 ： 2000年12月

・事業内容： 観光物産土産卸

・資本金 ： 300万円

・URL ： https://www.meisei-kikaku.com/