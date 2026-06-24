博多駅に願いごとの花が咲く

九州旅客鉄道株式会社

JR九州博多駅では、2026年7月1日（水）に、近隣の保育園のお子さまを招いた「七夕飾りイベント」を開催します。

当日は、園児たちが願いごとを書いた短冊や手作りの飾りを笹に飾り付けるほか、特急列車のお見送りや記念撮影を行います。日本の伝統行事である七夕に親しんでいただくとともに、駅をご利用のお客さまにも季節の彩りを感じていただける機会です。本イベントを通じて、駅と地域の皆さまとのつながりを深め、親しみのある駅づくりを目指してまいります。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1254_1_79cb3608f267693b17646cb3ac8a5427.jpg?v=202606240252 ]

※開催当日、列車の運行状況により急遽中止となる場合がございます。

■ お客さまへ

飾りつけをした笹は7月5日（日）まで中央改札口前特設ブースに展示いたします。駅をご利用の際は、ぜひお立ち寄りください。当日の様子は博多駅【公式】Instagramでも発信しますので、あわせてご覧ください。

（イメージ）