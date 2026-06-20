ピッコマで6/20(土)スタート！大人気「とあるシリーズ」コミカライズ3作品が爆読み＼0に登場！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2026年6月20日（土）より、「とあるシリーズ」コミカライズ3作品（「とある魔術の禁書目録」「とある科学の超電磁砲」「とある科学の一方通行」）を対象とした“爆読み\0（※1）”で楽しめるイベントを開催いたします。

「とあるシリーズ」コミカライズ3作品 爆読み\0 （※1）概要

6月20日（土）より、シリーズを代表する以下3作品がピッコマの人気機能“爆読み\0（※1）”の対象作品として登場します。

- とある魔術の禁書目録167話（単行本13巻分相当）までを対象- とある科学の超電磁砲134話（単行本17巻分相当）までを対象- とある科学の一方通行90話（単行本10巻分相当）までを対象

＜作品紹介＞

とある魔術の禁書目録

作家名：鎌池和馬・近木野中哉・灰村キヨタカ

出版社名：スクウェア・エニックス

▼あらすじ

不幸な少年、上条当麻の部屋のベランダにある日、

純白のシスターが落ちてきた!? 大人気ライトノベル堂々コミカライズ化！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/29960?etype=episode

とある科学の超電磁砲

作家名：鎌池和馬・冬川基・はいむらきよたか

出版社名：KADOKAWA

▼あらすじ

人口230万人、その約8割を学生が占める 「学園都市」。

そこは他地域よりも科学技術が進み、「超能力開発」 がカリキュラムに組み込まれた特殊な地域。その学園都市の中でも7人しかいない 「超能力者（レベル5）」の1人である御坂美琴。彼女はその能力と性格のため、学園都市で起こる数々の事件に巻き込まれていく――。電撃文庫の大人気作品スピンオフ、いよいよ登場！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/13829?etype=volume

とある科学の一方通行

作家名：鎌池和馬・山路新・はいむらきよたか・ 山路新

出版社名：KADOKAWA

▼あらすじ

とあるシリーズ最強最悪の超能力者・一方通行がついに主人公に！

完全オリジナルストーリーで登場！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/7249?etype=episode

■（※1）「爆読み\0」とは？

“爆読み（ばくよみ）\0“とは 通常、次の無料話を読むために必要な「待ち時間」をスキップし、完全無料で一気に読み進められるピッコマの人気機能です。





＜爆読み\0の特徴＞

- 毎週100話分を全員にプレゼント！ 毎週月曜日に、対象作品が無料で読めるチケットを100枚一律で配布します。- 「明日まで待てない」のストレスがゼロに！ 作品ごとの閲覧制限（チャージ時間）がないため、自分の好きなタイミングで何話でもイッキ読みが可能です。- お気に入りの複数作品を並行して楽しめる！ 1作品につき1週間で最大30枚まで使用可能。気になるマンガを3～4作品選び、それぞれ毎週30話ずつ贅沢に読み進めるといった使い方ができます。今回の「とあるシリーズ」コミカライズ3作品を並行して読み進めるのにも最適なシステムです。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ