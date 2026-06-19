筑波山中腹に位置し、関東平野の絶景を見渡す「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市）は、本格的にスタートする世界のサッカーの祭典に合わせ、日本代表を応援する特別企画を実施いたします。6月中、ご宿泊のお客様へ向けた朝食の際に、日本のチームカラーを彷彿とさせる鮮やかなブルーのハーブティー「バタフライピー」をフリードリンクとしてご提供いたします。爽やかな青色のドリンクで心地よい目覚めと一体感をお楽しみください。

詳細URL： https://www.ichibou.com/

■提供の背景

いよいよ開幕する世界的なサッカーの祭典。日本中が熱狂に包まれるこの期間、当館にご宿泊されるお客様にも一緒に盛り上がり、日本を応援する楽しさを味わっていただきたいという思いから本企画が誕生いたしました。 試合の多くが深夜から早朝にかけて行われるため、観戦後の寝不足の身体や、朝起きて試合結果を知った瞬間の高揚感を優しくサポートできるよう、朝食のタイミングでのご提供を決定いたしました。

■こだわりの青！無農薬栽培の「タイ産バタフライピー」を使用

本企画でご提供する青いドリンクには、美容大国・タイ産の本場バタフライピーを使用しております。 女性に大人気のバタフライピーですが、当館では良質で安全な無農薬栽培のものを厳選して仕入れています。本場タイでは飲み物だけでなく料理の色付けなどにも使われるほど、美しく澄んだ青色が特徴です。レモンなどの酸性を加えると紫色に変化する目にも楽しいハーブティーです。

■概要

キャンペーン： 日本応援！期間中 朝食フリードリンク提供 提供期間 ： 2026年6月（※予定） 対象者 ： 当館にご宿泊いただき、朝食をお召し上がりのお客様 提供内容 ： バタフライピーティーをフリードリンクコーナーにて無料でご提供 提供場所 ： ホテル一望 朝食会場

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿として、四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備しています。 施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望 所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2 アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約） URL ： https://www.ichibou.com/ Instagram： https://www.instagram.com/ichibou2983/