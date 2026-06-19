【フェニックス・シーガイア・リゾート】松泉宮に新浴棟「満月」2026年8月12日オープン。日本神話をモチーフにした、黒松林と調和する新たな温浴空間が誕生。

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（フェニックスリゾート株式会社／宮崎市：代表取締役社長 山本俊祐、以下シーガイア）は、フラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」に隣接する温泉施設「松泉宮（しょうせんきゅう）」内に、新浴棟「満月」を2026年8月12日（水）にオープンいたします。

松林と一体となる、新たな温浴空間

新浴棟「満月」は、高床式建築を採用し松林の景観と調和するよう設計されています。木々の高さに視線を合わせることで、自然に包まれるような開放感あふれる空間を実現しました。

露天風呂・内湯ともに、広がる松林の景色を見渡せ、自然との一体感を感じられるデザインを採用。時間帯によって光や水面の表情が移ろい、朝・夕・夜それぞれに異なる趣をお楽しみいただけます。また、新浴棟は、日本神話において神々が住まう世界とされる“高天原”をモチーフとした空間デザインを採用。「月読」や「新月」など、月をテーマにした「松泉宮」の世界観を継承しながら、神話のふるさと・宮崎らしい情緒あふれる湯浴み体験を演出します。

温泉成分を使用したオリジナル泥パック新登場

松泉宮の温泉成分を使用した泥パックが新登場。肌の古い角質や汚れをやさしく取り除き、潤いとハリを与えます。ミネラル豊富な天然泥が、血行を促進しながら肌を整え、しっとりなめらかな質感に。温泉との相乗効果で、身体の内側からも外側からもリフレッシュできる、贅沢な美肌体験をお楽しみいただけます。

施設概要

■施設名：温泉施設「松泉宮」 満月

■オープン日：2026年８月12日（水）

■場所：フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー 温泉施設「松泉宮」

■収容人数：100名

■延床面積：756.83平方メートル

■時間：6:00～11:00（最終入場10:30）

15:00～23:30（最終入場23:00）

※新月との男女入れ替え制

■料金：無料

■備考：フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー宿泊者専用

https://seagaia.co.jp/wellness/onsen/

温泉施設「松泉宮」とは

緑豊かな松林の中に佇む温泉施設「松泉宮」は、地下1000メートルの深さ、約1千万年前の地層から湧き出す天然温泉。太古の海の化石成分が溶け込んだミネラル豊富な泉質で、「よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉」に分類されます。疲労回復や冷え性、関節痛など様々な効能があり、“美人の湯”とも言われています。

また、「松泉宮」には、“神話のふるさと”宮崎にふさわしく、古事記に登場するツクヨミノミコトにちなんだ、月の名を持つ2つの湯屋と5つの離れ湯、そして放送作家の小山薫堂氏が提唱する“湯道（ゆどう）”を体現する公認湯室第一号の「おゆのみや」と個性的な湯屋が揃い、そこに至る全長230mの回廊も含め、宮崎の持つ、歴史・芸能・伝統・文化そして神話の要素を取り入れた情緒あふれる空間となっています。

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月読

「月読」の最大の特徴は、松林の中、ぽっかりとたたずむ露天風呂。松の香りを吸って大きく息を吐き出せば、あたたかく、開放的な気分に。日の出のタイミングで入浴すると、あたたかな湯気に松林の向こうから差し込む朝日が映え、美しい情景を眺めることができます。

新月

湯船からの風景を綿津見（ワタツミ）の世界に見立て、露天の先には池を配し、気持ちをのんびりとほぐしてくれます。内風呂の天井は格子に組んだ宮崎の伝統技術「大島塗り」。見上げる方向によって色が異なり、日本の四季を表現しています。

貸切温泉「離れ湯」

温泉掛け流しの露天風呂の前には、清々しい池と松林があり、気持ちがゆっくりほぐれます。離れ湯には露天風呂とそれぞれの東屋があり、シャワールーム、洗面台などが完備されています。

おゆのみや

放送作家の小山薫堂氏が提唱するお風呂を極める道・“湯道” を体現した公認湯室の第一号として誕生した「おゆのみや」。“湯道”における作法を実践するための様々な工夫が施された湯室には、“湯道具”として地元宮崎の工芸品や作家の作品を採用しています。

※掲載している写真はすべてイメージです。内容は変更となる場合がございます。

■フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

▶シーガイア公式サイト https://seagaia.co.jp/

■アイコニア・ホスピタリティについて

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

＜会社概要＞

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