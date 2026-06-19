【東京グレートベアーズ】マーク・ルラ選手 新規選手契約のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、マーク・ルラ選手と2026-27シーズンの新規選手契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■マーク・ルラ（Mark Rura）選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター／オポジット

【 生年月日 】2006年1月23日（20歳）

【 出 身 】イスラエル

【身長／体重】207cm／96kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】

2021-2023 Wingate Academy（イスラエル）

2023-2024 Hapoel Yoav Kfar Saba（イスラエル）

2024-2026 Helios Grizzlys Giesen（ドイツ）

2026- 東京グレートベアーズ

【背番号】20

■マーク・ルラ 選手コメント

東京グレートベアーズファンのみなさまへ

2026-27シーズンより東京グレートベアーズの一員としてプレーできることを大変嬉しく、光栄に思います。このような機会をいただけたことを感謝しています。チーム、スタッフ、そして素晴らしいファンのみなさまと共に新たなスタートがきれることを心待ちにしています。

コート上で全力を尽くし、今シーズン、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。みなさまにお会いできる日を楽しみにしています！

Dear Tokyo Great Bears fans,

I’m very excited and honored to join the Tokyo Great Bears family for the 2026-2027 season. I’m grateful for this opportunity and can’t wait to start this new chapter together with the team, the staff, and all of the amazing fans.

I’m looking forward to giving everything I have on the court and helping the club achieve great things this season. See you all soon!

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/