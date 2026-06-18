北陸最大のアイドルフェス「かがやきフェス2026」第2弾出演アーティスト20組発表・かがやきフェス公式アプリ配信中・チケット「かがやきフェス満喫チケット」数量限定先行販売中！

アンサー株式会社

「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年10月3日（土）・4日（日）の2日間にわたり、メイン会場の「金沢歌劇座」をはじめ、さらにライブハウス5会場、石川県教育会館ホール、片町きらら(フリー観覧)を含む全8会場にて昨年より規模を拡大して開催する『かがやきフェス2026』の第2弾出演アーティスト20組をお知らせいたします。

■第2弾出演アーティスト

■第1弾出演アーティスト[発表済]

『かがやきフェス2026』第2弾出演アーティストアップアップガールズ（プロレス）あまいものつめあわせOS☆Uクマリデパート最終未来少女さとりモンスターすべての瞬間は君だった。点染テンセイ少女。Palette ParadeHelloYouthびっくえんじぇるfeelNEOフューチャーサイダーMAGICAL SPECマジカル・パンチライン#Mooove!#よーよーよー愛乙女★DOLLRoot mimiワガママなラストノート

アイドルカレッジ ／ かすみ草とステラ ／ カラフルスクリーム ／ Switch Drop ／ 透色ドロップ ／ Task have Fun ／ なみだ色の消しごむ ／ Peel the Apple ／ Pixel Ribbon ／ ほくりくアイドル部 ／ ラフ×ラフ

■「かがやきフェス公式アプリ」配信中

かがやきフェス公式アプリ

アーティスト情報、マイタイムテーブル、現在地のわかるエリアアップ、フェスを楽しむための必要機能を網羅！

https://kagayaki-fes.link.fespli.com/

■「かがやきフェス満喫チケット」数量限定先行販売開始

金沢歌劇座、各ライブハウスに入場できるお得な「かがやきフェス満喫チケット(1日券)(２日通し券)」の先行販売が開始。 その他チケットの情報も発表。

金沢歌劇座アップグレードチケット座席図

【チケットURL】

https://eplus.jp/kagayaki-fes

【チケット発売日】

～各日、前日23:59まで(通し券は10月2日(金)23:59まで)



【チケット種類】

かがやきフェス満喫チケット

▼1日券…\11,000

▼2日通し券…\19,800

※歌劇座・各ライブハウス全ての会場にご入場が可能なチケットになります。

※先着受付となります。規定数に達し次第受付終了となります。

※2日通し券は10月2日(金)23:59まで

※その他券種は後日販売予定

■金沢歌劇座を含む全8会場にて開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120809/table/47_1_ed62352e4e8f5b1ecbb10e4a94d84551.jpg?v=202606180651 ]

能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

また、失われた多くの命に心から哀悼の意を捧げます

この難局を共に乗り越え、復興への一歩を進めるために、心よりお力添えできればと願っております。

▽かがやきフェスHP

https://kagayaki-fes.jp/

▽かがやきフェス公式アプリ

https://kagayaki-fes.link.fespli.com/



▽公式X

https://x.com/kagayaki_fes



▽公式Instagram

https://www.instagram.com/kagayaki_fes/

主催：かがやきフェス実行委員会

企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)

運営協力：Makee(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ