北陸最大のアイドルフェス「かがやきフェス2026」第2弾出演アーティスト20組発表・かがやきフェス公式アプリ配信中・チケット「かがやきフェス満喫チケット」数量限定先行販売中！
「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年10月3日（土）・4日（日）の2日間にわたり、メイン会場の「金沢歌劇座」をはじめ、さらにライブハウス5会場、石川県教育会館ホール、片町きらら(フリー観覧)を含む全8会場にて昨年より規模を拡大して開催する『かがやきフェス2026』の第2弾出演アーティスト20組をお知らせいたします。
『かがやきフェス2026』第2弾出演アーティスト
■第2弾出演アーティスト
アップアップガールズ（プロレス）
あまいものつめあわせ
OS☆U
クマリデパート
最終未来少女
さとりモンスター
すべての瞬間は君だった。
点染テンセイ少女。
Palette Parade
HelloYouth
びっくえんじぇる
feelNEO
フューチャーサイダー
MAGICAL SPEC
マジカル・パンチライン
#Mooove!
#よーよーよー
愛乙女★DOLL
Root mimi
ワガママなラストノート
■第1弾出演アーティスト[発表済]
アイドルカレッジ ／ かすみ草とステラ ／ カラフルスクリーム ／ Switch Drop ／ 透色ドロップ ／ Task have Fun ／ なみだ色の消しごむ ／ Peel the Apple ／ Pixel Ribbon ／ ほくりくアイドル部 ／ ラフ×ラフ
■「かがやきフェス公式アプリ」配信中
かがやきフェス公式アプリ
アーティスト情報、マイタイムテーブル、現在地のわかるエリアアップ、フェスを楽しむための必要機能を網羅！
https://kagayaki-fes.link.fespli.com/
■「かがやきフェス満喫チケット」数量限定先行販売開始
金沢歌劇座、各ライブハウスに入場できるお得な「かがやきフェス満喫チケット(1日券)(２日通し券)」の先行販売が開始。 その他チケットの情報も発表。
金沢歌劇座アップグレードチケット座席図
【チケットURL】
https://eplus.jp/kagayaki-fes
【チケット発売日】
～各日、前日23:59まで(通し券は10月2日(金)23:59まで)
【チケット種類】
かがやきフェス満喫チケット
▼1日券…\11,000
▼2日通し券…\19,800
※歌劇座・各ライブハウス全ての会場にご入場が可能なチケットになります。
※先着受付となります。規定数に達し次第受付終了となります。
※2日通し券は10月2日(金)23:59まで
※その他券種は後日販売予定
■金沢歌劇座を含む全8会場にて開催
[表: https://prtimes.jp/data/corp/120809/table/47_1_ed62352e4e8f5b1ecbb10e4a94d84551.jpg?v=202606180651 ]
能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
また、失われた多くの命に心から哀悼の意を捧げます
この難局を共に乗り越え、復興への一歩を進めるために、心よりお力添えできればと願っております。
▽かがやきフェスHP
https://kagayaki-fes.jp/
▽かがやきフェス公式アプリ
https://kagayaki-fes.link.fespli.com/
▽公式X
https://x.com/kagayaki_fes
▽公式Instagram
https://www.instagram.com/kagayaki_fes/
主催：かがやきフェス実行委員会
企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)
運営協力：Makee(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ