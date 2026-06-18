【沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん】沖縄開催を盛り上げる「埼玉西武ライオンズ応援ウィーク」を開催～ユニフォーム着用や応援投票、限定カクテルなど多彩な企画でライオンズを応援～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1、総支配人：佐藤 傑）は、2026年7月7日（火）・8日（水）に沖縄で開催される2026パーソルパリーグ公式戦「埼玉西武ライオンズ VS 東北楽天ゴールデンイーグルス」を記念し、2026年7月1日（水）から7月9日（木）まで「埼玉西武ライオンズ応援ウィーク」を開催いたします。

本企画は昨年度より実施しており、埼玉西武ライオンズの前シーズンのスローガン「ALL ONE」のもと、スタッフ一丸となり応援ウィークを盛り上げました。今年は今シーズンスローガン「打破」のもと、昨年実施し好評をいただいた応援企画をさらに拡充いたします。館内全体でライオンズカラーに染まり、ファンの皆さまはもちろん、ご宿泊のお客さまにも沖縄開催を盛り上げる特別な体験をお届けいたします。

本年は新たな企画を加え、ホテルスタッフ一丸となって埼玉西武ライオンズを応援いたします。

当ホテルでは、地域で開催されるスポーツイベントを応援し、スポーツツーリズムの推進を通じて地域活性化に貢献してまいります。今回の応援ウィークを通じて、沖縄開催のプロ野球公式戦をさらに盛り上げるとともに、多くのお客さまへ特別な滞在体験を提供いたします。

「埼玉西武ライオンズ応援ウィーク」概要

【期 間】2026年7月1日（水）～7月9日（木）

【内 容】1．ホテルスタッフがホームユニフォームを着用しお出迎え

2.「私の推し選手」応援投票

3. ショップにて公式グッズ販売

4. 応援カクテルを提供

5. 公式戦パブリックビューイングコーナー設置(7月7日・8日)

1.ホームユニフォームを着用してお出迎え

期間中、宿泊部門および料飲サービス部門のスタッフが埼玉西武ライオンズのホームユニフォームを着用し、お客さまや選手の皆さまをお迎えします。館内を訪れる皆さまに、試合開催の高揚感をお届けします。

2025年6月28日～7月3日開催「埼玉西武ライオンズ応援ウィーク」試合会場：沖縄セルラースタジアム那覇

2.「私の推し選手」応援投票（七夕企画）【初実施】

ホテル1階ロビーに七夕飾りと応援ボードを設置し、「私の推し選手」を短冊に願いを込めてお飾りください。

投票期間：2026年7月1日（水）～7月6日（月）

結果発表：2026年7月7日（火）

多くの票を集めた選手へ投票した方の中から抽選で、埼玉西武ライオンズグッズをプレゼントいたします。

3.期間限定ショップ【初実施】

ホテル1階ショップにて、埼玉西武ライオンズ公式グッズの中から、沖縄県出身の平良海馬投手、與座海人投手のグッズを期間限定で販売いたします。観戦の記念やお土産としてお楽しみいただけます。

平良海馬投手與座海人投手

4.応援カクテル【初実施】

オールデイダイニング ジノーンでは、球団カラーをイメージした期間限定のオリジナル応援カクテルを提供いたします。バーテンダーが一杯ずつ仕上げる特別なドリンクで観戦気分を盛り上げます。

5.パブリックビューイング

試合開催日の7月7日（火）・8日（水）は、1階ロビーにパブリックビューイングコーナーを設置。

ホテル内でも試合観戦をお楽しみいただけます。

沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわんは、「2026 パーソル パ・リーグ公式戦 埼玉西武ライオンズ VS 東北楽天ゴールデンイーグルス in 沖縄セルラースタジアム那覇 7月7日（火）・8日(水)」に協賛しております。