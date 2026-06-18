ONE-VALUE、日系企業向けにベトナムでの競合調査サービスを強化

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ・ホア、以下「ONE-VALUE」）は、日本企業のベトナム市場参入・事業拡大を支援するコンサルティングサービスの一環として、ベトナムにおける競合調査サービスを強化いたします。

本サービスでは、ベトナム現地政府機関、業界団体、現地民間企業、流通事業者、販売代理店、専門家、消費者ネットワーク等との関係性を活用し、一般的な公開情報やデスクトップ調査だけでは把握しにくい競合企業の実態を多角的に調査します。

ベトナム市場では、企業情報、財務情報、販売実績、価格体系、取引先、流通網、現地での評判、行政許認可、事業展開状況などが公開情報だけでは十分に把握できないケースが多くあります。特に、非上場企業、ローカル企業、地方企業、代理店型ビジネス、BtoB製造業、流通・小売業、建設・不動産、医療、教育、物流、食品、消費財などの分野では、表面的な情報だけで競合環境を判断することは困難です。

ONE-VALUEは、ベトナムに特化した経営コンサルティング会社として、これまで日本企業の市場調査、進出戦略立案、M&A支援、企業調査、ビジネスマッチング、営業支援等を数多く支援してきました。これらの実績を通じて蓄積した現地ネットワーク、業界知見、調査ノウハウを活用し、日系企業がベトナム市場で競争優位を構築するための競合調査サービスを強化します。

サービス強化の背景

近年、ベトナムは製造拠点としてだけでなく、消費市場、サービス市場、デジタル市場、インフラ市場としても注目を集めています。日本企業にとって、ベトナムはASEAN市場の中でも重要な進出先の一つとなっており、新規参入、販路拡大、現地パートナー探索、M&A、合弁設立、代理店開拓など、さまざまな形で事業機会が広がっています。

一方で、ベトナム市場で成果を上げるためには、単に市場規模や成長率を把握するだけでは不十分です。実際にどの企業が市場を押さえているのか、どの価格帯で販売しているのか、どのチャネルを使っているのか、どの地域で強いのか、行政・業界団体・大口顧客とどのような関係を持っているのかを把握する必要があります。

しかし、ベトナムでは日本と比較して公開情報の整備が限定的であり、企業の詳細な事業実態、取引構造、売上構成、販売網、顧客基盤、評判、経営者の背景などを公開資料だけで把握することは容易ではありません。英語や日本語で得られる情報はさらに限られており、インターネット検索だけでは市場の実態に到達できないことも少なくありません。

そのため、ベトナムでの競合調査には、公開情報の収集に加えて、現地語での情報収集、行政・業界関係者への確認、販売代理店や顧客へのヒアリング、現地店舗・工場・拠点の確認、流通チャネルの実態把握、競合企業の評判調査など、複数の手法を組み合わせる必要があります。

ONE-VALUEは、このような背景を踏まえ、日本企業がベトナム市場で的確な意思決定を行えるよう、競合調査サービスをさらに強化いたします。

ONE-VALUEの競合調査サービスの特徴

1. ベトナム現地政府機関・民間企業とのネットワークを活用

ONE-VALUEは、ベトナムに特化したコンサルティング会社として、現地政府機関、業界団体、民間企業、専門家、販売代理店、現地パートナーとの関係性を構築してきました。

このネットワークを活用することで、一般的な公開情報やデスクトップ調査だけでは把握しにくい現地情報、業界関係者の見解、競合企業の実態、現場レベルの商流・取引構造を調査します。

2. 現地語・現地実務に精通した調査体制

ベトナムの競合調査では、ベトナム語での情報収集、現地商習慣の理解、行政・業界構造の把握が不可欠です。

ONE-VALUEは、日本とベトナム双方に拠点・人材・ネットワークを有しており、日本企業の課題を理解したうえで、ベトナム現地の情報を収集・分析することが可能です。単なる翻訳や情報収集にとどまらず、日系企業の経営判断に活用できる形で情報を整理します。

3. デスクトップ調査とヒアリング調査を組み合わせた高精度な分析

ONE-VALUEの競合調査では、公開情報、企業データ、現地メディア、統計情報、行政情報などのデスクトップ調査に加え、必要に応じて現地企業、専門家、販売代理店、顧客、業界関係者へのヒアリングを実施します。

複数の情報源を組み合わせ、情報の裏取りを行うことで、単一情報に依存しない精度の高い競合分析を提供します。

4. 市場参入・営業戦略・M&A・提携検討まで活用可能

競合調査は、市場参入前の情報収集にとどまりません。販売戦略、価格戦略、代理店開拓、現地パートナー選定、M&Aターゲット探索、合弁候補の比較、営業先リスト作成、事業計画策定など、さまざまな意思決定に活用できます。

ONE-VALUEは、競合調査の結果を単なるレポートとして提出するだけでなく、日系企業が次に取るべきアクションまで見据えて支援します。

このような企業におすすめです

・ベトナム市場への新規参入を検討している企業

・ベトナムで既に事業を展開しており、競合企業の動向を把握したい企業

・現地代理店、販売パートナー、M&A候補企業を比較検討したい企業

・ベトナム市場での価格戦略、販売戦略、チャネル戦略を見直したい企業

・公開情報だけでは競合企業の実態が分からず、現地ヒアリングを含む調査を必要としている企業

・ベトナムでの事業計画、投資判断、社内稟議、取締役会資料の作成に必要な競合情報を収集したい企業

・ローカル企業、外資企業、日系企業を含めた市場構造を把握したい企業

・競合他社の強み・弱みを分析し、自社の差別化ポイントを明確にしたい企業

お問い合わせ

ベトナムでの競合調査、市場調査、企業調査、販売チャネル調査、現地パートナー探索、M&A候補企業調査をご検討の企業様は、ぜひONE-VALUEまでお問い合わせください。

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

・本件に関するお問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp