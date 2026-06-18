スウォッチグループジャパン株式会社

1853年創業のスイスの時計ブランド TISSOT[ティソ]は、ブランドが積み重ねてきた伝統を土台に、ティソ シースター コレクションの中でも、より高いパフォーマンスと防水性における信頼性を追究したティソ シースター 2000 プロフェッショナルから、5つの新作を発表します。シースター 2000 プロフェッショナルは、2021年に初めて発表されてから水中における堅牢なパフォーマンスのベンチマークとして、今日までその信頼を深めながら未来に向けて大胆で新たな道を切り拓いてきました。水面のような落ち着きと自信を持ちながら、険しい水中へ挑んで行くような人生を生きる人たちのために設計されたこのモデルは、シースター コレクションが長年にわたって築いてきた特徴と妥協のない技術、堅牢性を備えたデザインとが融合したタイムピースです。

水面下でも保ち続ける精度

性能を追求し続けてきたティソの時計製造の姿勢に根ざしたシースター 2000 プロフェッショナルは、水中のスペシャリストたちの期待に応えるべく開発されました。ISO 6425 認証（v2018）を取得済みで、2,000 フィート（驚異的な60 気圧／600ｍ）の防水性能を備えたこの時計は、水面下での水圧や厳しい環境に耐えることができる、本格的なプロ仕様のツールとなります。

9時位置にヘリウムエスケープバルブを配した44mmのステンレススチールケースは、飽和潜水中に蓄積したヘリウムを、浮乗時に安全に排出でき、水圧が低下した際に時計を保護します。飽和潜水のような過酷な環境下でも対応できる不可欠な機能の搭載により、このモデルの技術的優位性が裏付けられています。

審美性と耐久性を兼ね備えたセラミックがインサートされた逆回転防止ベゼルが安全で精密な計時を保証し、ねじ込み式リューズと無反射コーティングを施したドーム型サファイアクリスタルが時計のさらなる耐久性を確保しています。文字盤は印象的な波模様のグラデーションを描き、水面のダイナミックな動きを表現しています。スーパールミノヴァ(R) をコーティングした太い針とインデックスにより、日中の明るい太陽光の下から、可視性の低い深海潜水まで、あらゆる条件下で優れた視認性を発揮します。

大海原にインスパイアされたデザイン

シースター 2000 プロフェッショナルの5つの個性的な新作は、それぞれが海の特性を独自に解釈したデザインで展開されています。ディープブルーからブライトオレンジ、ストーミーグレーまで広がるバリエーションが、海の様々な表情を思い起こさせます。

全モデルでティソの交換可能なストラップシステム機能を採用し、汎用性を高めています。これにより着用者は新しいダイバークラスプ、セキュリティロック、プッシュボタンエクステンションを備えた堅牢なステンレススチール製ブレスレットと、快適性、耐久性そしてアウトドア環境での一日のために設計されたトロピックラバーストラップを自由につけ替えることができます。

水面下でも駆動し続けるパワー

時計は、その中心部にパワーマティック 80 自動巻きムーブメントを搭載しており、透明なサファイアクリスタル製のケースバックを通して見ることができます。ニヴァクロン(TM) 製ひげゼンマイを搭載したムーブメントにより磁場、衝撃、日常の着用にも卓越した耐久性をもち、最長80 時間のパワーリザーブによりあらゆる生活のリズムで信頼性を発揮します。

シースター 2000 プロフェッショナルは技術とデザインが問題なく共存できるというティソの信条を象徴するモデルです。堅牢な構造と妥協のない性能を備えたこの時計は、水面下の限界に挑む瞬間であれ、日常生活のひとコマであれ、あらゆる場面で信頼性を求める人々のためのパートナーです。シースター コレクションは進化を遂げながら、その伝統を築き続ける。歴史に形作られ、イノベーションに駆り立てられ、さらなる深海を目指す者に対応した時計です。

TISSOT Seastar 2000 Professional [ティソ シースター 2000 プロフェッショナル]

T120.907.11.051.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1209071105100.html) ブラック 160,600円（税込価格）

T120.907.17.041.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1209071704100.html) ブルー 154,000円（税込価格）

T120.907.17.281.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1209071728100.html) オレンジ 154,000円（税込価格）

T120.907.37.041.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1209073704100.html) ブルー×ブラックPVD 161,700円（税込価格）

T120.907.37.051.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1209073705100.html) ブラック×ブラックPVD 161,700円（税込価格）

基本仕様

ケース

- ケース径：44 mm

- 316Lステンレススチール

- ISO 6425（v2018）認証済ダイバーズウォッチ

- 60 気圧防水（600 m / 2,000 フィート）

- 9時位置にヘリウムエスケープバルブ

ムーブメント

- ETA C07.111

- パワーマティック 80（ニヴァクロン(TM)製ひげゼンマイ搭載）

- 時分秒日付表示

ダイアル

- 波模様を刻印した文字盤

- スーパールミノヴァ(R)加工が施された針とインデックス

ブレスレット

- インターチャンジャブルブレスレット

- 耐久性の高いトロピック ラバーストラップ

- プッシュボタン付きのダイバークラスプ、ダイバーセキュリティ、プッシュボタン付きダイバーエクステンション

ティソ シースター コレクションに新たな彩りを加えるシースター 1000 クォーツ

新しいティソ シースター 2000 プロフェッショナルの登場に加え、今回ティソ シースター1000 クォーツクロノグラフと ティソ シースター1000 クォーツに新色がラインナップします。海の表情からインスピレーションを得た新しいカラーリングは、シースター コレクションのスポーティな個性をさらに際立たせ、アクティブなライフスタイルに新たな選択肢をもたらします。

300m防水性能、逆回転防止ベゼル、優れた視認性を備え、クォーツムーブメントを搭載した、高い実用性を実現したモデルです。海辺でのアクティビティから都市での日常使いまで、幅広いシーンに自然に溶け込みます。

今回登場する新色は、夏の海を思わせる爽やかなカラーリングが特徴です。軽やかで洗練された色彩が腕元に季節感を添え、サマースタイルをより印象的に演出します。シースター コレクションならではのスポーティな存在感とともに、日常からレジャーシーンまで幅広く活躍するデザインに仕上がっています。

TISSOT Seastar 1000 Quartz Chronograph [ティソ シースター クォーツクロノグラフ]

T120.217.17.041.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1202171704100.html) ブルー 88,000円（税込価格）

T120.217.11.011.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1202171101100.html) ホワイト 92,400円（税込価格）

基本仕様

ケース

- ケース径：38mm

- 316Lステンレススチール

- 30 気圧防水（300 m / 1,000 フィート）

ムーブメント

- スイス製クォーツムーブメント

- 電池切れ警告機能（EOL）

ダイアル

- スーパールミノヴァ(R)加工が施された針とインデックス

ブレスレット

- インターチェンジャブルブレスレット

- シリコンストラップ

TISSOT Seastar 1000 Quartz 40mm／36mm [ティソ シースター クォーツ 40mm／36ｍｍ]

T120.410.11.091.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1204101109100.html) 40mm 74,800円（税込価格）

T120.210.11.091.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1202101109100.html) 36mm 69,300円（税込価格）

基本仕様

ケース

- ケース径：40mm、36mm

- 316Lステンレススチール

- 30 気圧防水（300 m / 1,000 フィート）

ムーブメント

- スイス製クォーツムーブメント

- 電池切れ警告機能（EOL）

ダイアル

- スーパールミノヴァ(R)加工が施された針とインデックス

ブレスレット

- インターチェンジャブルブレスレット

ティソ公式オンラインストア：

https://www.tissotwatches.com

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなくどのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、ル・ロックルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。