建設・鉱山機械メーカー「コマツ」の車輛が大集合した『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』が、６月26日発売！

株式会社 宝島社

日本を代表する建設・鉱山機械メーカー「コマツ」の車輛が大集合した『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』を、2026年６月26日（金）に発売します。

本書は、油圧ショベルやブルドーザー、ホイールローダーなど、子どもに大人気のはたらくくるま「けんせつきかい」を、「ほる」「おす」「つみこむ」「はこぶ」「きる・くだく」の５グループに分けて紹介しています。大きな写真を掲載しているので、力いっぱいはたらく姿や、仕組みをじっくり観察できます。本文は基本的にひらがなで表記しているので、読み聞かせはもちろん、小さなお子さまでも一人でどんどん読み進められます。

はたらくくるまが大好きなお子さまも、大人の方も夢中になる一冊です。

親子で夢中になる！ この図鑑の楽しみ方を紹介

街の工事現場でよく見るおなじみの建設機械から、鉱山や特殊な現場で活躍する

「普段目にすることのない建設機械」までたっぷり収録！

おおがたホイールローダー WA470-11

おおきな バケットで つちや すなを すくって

ダンプトラックなどに つみこんだりする

きかいです。

ドラグライン 9020XPC

ブームから つるした バケットを なげ、

ひきよせるときに つちやじゃりを

すくいあげます。

ブルドーザーが ベースのたいじんじらいじょきょき D85MS-15

ブレードの かわりに ついている ローターで、

つちの なかに うまった 「じらい」を

はかいして とりのぞきます。

【コマツについて】

1921（大正10）年に石川県小松市で創業した、日本を代表する建設・鉱山機械メーカー。正式な社名は「株式会社小松製作所」。創業当初は鉱山用機械を中心に製造していたが、昭和初期に建設機械の製造も手がけるようになり、戦後復興の建設需要で大企業に成長した。耐久性や安全性に配慮した高品質の建設・鉱山機械を製造・販売しており、日本のみならず世界で支持されている。

『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』

定価：1760円（税込）

発売日：2026年６月26日

https://tkj.jp/book/?cd=TD073907