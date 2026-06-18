建設・鉱山機械メーカー「コマツ」の車輛が大集合した『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』が、６月26日発売！
株式会社 宝島社
本書は、油圧ショベルやブルドーザー、ホイールローダーなど、子どもに大人気のはたらくくるま「けんせつきかい」を、「ほる」「おす」「つみこむ」「はこぶ」「きる・くだく」の５グループに分けて紹介しています。大きな写真を掲載しているので、力いっぱいはたらく姿や、仕組みをじっくり観察できます。本文は基本的にひらがなで表記しているので、読み聞かせはもちろん、小さなお子さまでも一人でどんどん読み進められます。
街の工事現場でよく見るおなじみの建設機械から、鉱山や特殊な現場で活躍するおおがたホイールローダー WA470-11
ドラグライン 9020XPC
ブルドーザーが ベースのたいじんじらいじょきょき D85MS-15
日本を代表する建設・鉱山機械メーカー「コマツ」の車輛が大集合した『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』を、2026年６月26日（金）に発売します。
本書は、油圧ショベルやブルドーザー、ホイールローダーなど、子どもに大人気のはたらくくるま「けんせつきかい」を、「ほる」「おす」「つみこむ」「はこぶ」「きる・くだく」の５グループに分けて紹介しています。大きな写真を掲載しているので、力いっぱいはたらく姿や、仕組みをじっくり観察できます。本文は基本的にひらがなで表記しているので、読み聞かせはもちろん、小さなお子さまでも一人でどんどん読み進められます。
はたらくくるまが大好きなお子さまも、大人の方も夢中になる一冊です。
親子で夢中になる！ この図鑑の楽しみ方を紹介
街の工事現場でよく見るおなじみの建設機械から、鉱山や特殊な現場で活躍するおおがたホイールローダー WA470-11
「普段目にすることのない建設機械」までたっぷり収録！
おおきな バケットで つちや すなを すくって
ダンプトラックなどに つみこんだりする
きかいです。
ドラグライン 9020XPC
ブームから つるした バケットを なげ、
ひきよせるときに つちやじゃりを
すくいあげます。
ブルドーザーが ベースのたいじんじらいじょきょき D85MS-15
ブレードの かわりに ついている ローターで、
つちの なかに うまった 「じらい」を
はかいして とりのぞきます。
【コマツについて】
1921（大正10）年に石川県小松市で創業した、日本を代表する建設・鉱山機械メーカー。正式な社名は「株式会社小松製作所」。創業当初は鉱山用機械を中心に製造していたが、昭和初期に建設機械の製造も手がけるようになり、戦後復興の建設需要で大企業に成長した。耐久性や安全性に配慮した高品質の建設・鉱山機械を製造・販売しており、日本のみならず世界で支持されている。
『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』
定価：1760円（税込）
発売日：2026年６月26日
https://tkj.jp/book/?cd=TD073907