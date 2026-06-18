ターナー＆タウンゼント株式会社（東京都港区）は、当社最新レポート「2026高層ビル建設ガイド」にて、都市の高層化が新たな段階に入ったことを明らかにしました。世界における200メートル超の高層ビルは2,583棟に達し、2017年からほぼ倍増しています。 この事実は、高層化が特異な現象ではなく、都市の標準的な基盤であることを示しています。高層ビルはもはや単なる“高い建物”ではなく、都市そのもののあり方を規定するインフラとして位置づけられています。

こうした変化の中で、高層ビルの役割は大きく進化しています。東京、ロンドン、ニューヨーク、ソウル、ムンバイ、ドバイといった世界6つの主要都市を対象とした分析においても、高層建築は都市戦略の中核として位置づけられています。現代の高層ビルは、規模や高さを追求する建築ではなく、都市機能そのものを支える基盤へと変化しています。 高層ビルは、交通アクセス、オフィス、住宅、商業機能といった都市の主要機能を一体的に統合し、限られた都市空間の中で効率的に配置する“プラットフォーム”として機能しています。低層部では人の流れと交通の結節点として機能し、中層から高層にかけては就業や居住といった活動を連続的に支えます。さらに、エレベーターやスカイロビーを核とした高度な動線設計により、大規模な人の移動が日常的に成立しています。こうした構造により、都市機能は分散して存在するのではなく、一つの空間内で統合され、連続的につながるようになっています。 この結果、都市の成長のあり方も変化しています。都市は外側へ拡張するのではなく、既存の空間の中で機能を高度に集約し、垂直方向に再構成される段階へと移行しています。高層ビルは、その中核として、都市に分散していた機能を再統合し、効率性と持続性を両立する役割を担っています。 このように、高層ビルはランドマークから、都市活動を支える不可欠なインフラへと再定義されています。都市はどれだけ高くなるかではなく、どれだけ効率的に機能を統合し、価値を創出できるかという“価値密度”によって競争する時代へと移行しています。高層ビルはその中心に位置し、都市の未来を形づくる基盤としての役割を一層強めていきます。

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ターナー＆タウンゼント株式会社について

ターナー＆タウンゼントは、世界64か国で23,000人以上の社員を擁するグローバル 建設プログラム・マネジメント企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼおよびデジタルソリューションを専門としています。当社のウェブサイトはこちらをご覧ください。

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