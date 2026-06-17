人気声優・小林千晃がデビュー10周年を記念して水の都・ヴェネツィアで撮影した写真集をリリース！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドVOICE STARS」などを発刊する東京ニュース通信社は、「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」を9月10日(木)に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

'16年の声優デビュー以来、TVアニメ「地獄楽」(画眉丸役)、「マッシュル-MASHLE-」(マッシュ・バーンデッド役)など次々と主人公を射止め、現在放送中の「ガンバレ!中村くん!!」(中村男久斗役)でも主演を務めるなど、若手ながらトップ声優の一人として活躍している小林千晃。彼が今年デビュー10周年を迎えたことから、それを記念した写真集が9月10日(木)に発売されることになった。今回、そのロケ地となったのは、小林が「人生で一度は訪れてみたかった」と明かしていたイタリア北部に位置する水の都・ヴェネツィア。

「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

サン・マルコ広場やリアルト橋といった歴史的建造物を巡るほか、ブラーノ島ではカラフルな街並みに心躍らせ、人気リゾート地のリド島の海岸では子どものようにはしゃぐ姿も。そして何より楽しみにしていたという絶品パスタやピザ、そしてワインに舌鼓を打つ。そんな等身大の一面だけでなく、高級ホテルでは今まで見せたことのなかったセクシーな姿と表情、この日のために鍛え上げたという肉体美もあらわに――。

「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

10周年を祝福するにふさわしい風光明媚なロケーション、そして表現者として、被写体として、一人の男性として、変化と成長が感じられる本書。そのほか10年間の軌跡を存分に語ったロングインタビューなど、読み物としても必読の価値のある永久保存版的な一冊となっている。10月には東京・大阪でイベントも開催されることから、こちらもぜひ楽しみにしていただきたい。

さらに、7月13日(月)発売の「TVガイドVOICE STARS vo.38」にて本書の独占先行カットと最速インタビューを掲載。写真集発売まで待ちきれないファンにとってはこちらも必見だ。

◆小林千晃コメント

声優を始めてから10周年という僕にとって大切なタイミングで、

これまでの声優人生の中で最も大きなスケールでの撮影となりました。

訪れたのは、僕がずっと憧れていたヴェネツィア。

素晴らしい観光スポット、そして素晴らしい人々に恵まれてのロケだったので、

その素晴らしさを皆さんにも共感していただきたいですし、

この写真集を通して、10年間応援してくださった皆さんへの

感謝の思いを感じ取っていただけるとうれしいです。

よろしくお願いいたします。

◆小林千晃プロフィール

1994年6月4日生まれ。神奈川県出身。双子座。

'16年に声優デビュー。'19年に「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(クガ・ヒロト役)でアニメ初主演を務める。近年の主な出演作に、「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」(安達清役)、「花野井くんと恋の病」(花野井颯生役)、「アオのハコ」(笠原匡役)、「青のミブロ」(斎藤はじめ役)、「紫雲寺家の子供たち」(紫雲寺志苑役)、「光が死んだ夏」(辻中佳紀役)、「忍者と極道」(多仲忍者役)などがある。現在放送中の「ガンバレ!中村くん!!」(TOKYO MXほか)では主人公・中村男久斗役を演じている。

撮影／マルコ・ペルボニ

アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット発売＆イベント開催、決定！

アニメイト・ゲーマーズにて「小林千晃デビュー10周年記念写真集 アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット(仮)」または「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」をご購入のお客様の中から抽選で合計600名様を2026年10月4日（日）、11日（日）、18日（日）に開催されるイベントにご招待！

イベントは全日程、二部制に分かれており、各日・各部ごとに抽選を行います。各日・各部それぞれお申し込みをされた場合、重複しご当選となる可能性もございます。各日・各部ごとにイベント内容が異なりますので、ご応募の際はご注意ください。

※アクリルスタンドはアニメイト・ゲーマーズにて別絵柄となります。

【イベント開催日】

１. 2026年10月4日（日）

２. 2026年10月11日（日）

３. 2026年10月18日（日）

【開催場所/イベント内容/当選人数】

１. 2026年10月4日（日） ：東京都内某所

第一部 ：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会/当選人数100名＜※1＞

第二部 ：握手＋写真集へのサイン＆お宛名入れ会/当選人数100名＜※2＞

２. 2026年10月11日（日）：大阪府内某所

第一部 ：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会/当選人数100名＜※1＞

第二部 ：握手＋ボイスメッセージ録音会/当選人数100名＜※3＞

３. 2026年10月18日（日）：東京都内某所

第一部 ：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会/当選人数100名＜※1＞

第二部 ：握手＋ボイスメッセージ録音会/当選人数100名＜※3＞

開催場所の詳細は当選者の方のみにお知らせします。

＜※1＞

・生写真の絵柄は開催日ごとに異なります。

＜※2＞

・サインとともにお客様のお宛名をお入れいたします。

・お宛名は、お客様の「苗字」または「下の名前」を＜ひらがな＞10文字以内でお入れいたします。お宛名無しは不可とさせていただきます。また、事前にスタッフが確認のうえ、相応しくないと判断した場合は変更をお願いする場合がございます。

・サイン・お宛名は、「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」通常版にのみお入れいたします。ご当選の際は、必ず該当商品をご持参ください。該当商品以外をお持ちいただいた場合、イベントへの参加をお断りさせていただく場合がございます。

＜※3＞

・お客様のスマートフォンに、小林さんがその場でメッセージを吹き込みます。

・メッセージ吹き込みはお客様のスマートフォンをご使用いただきます。勝手ながらICレコーダー等の機材は不可とさせていただきますので、ご当選のお客様は事前にご自身のスマートフォンにボイスレコーダーアプリのダウンロードをお願いいたします。

・アプリのダウンロードにかかる通信費はお客様のご負担となります。

・メッセージ吹き込みの際はお客様自身で録音操作をしていただきます。また、理由の如何に関わらず基本的に録り直しはいたしません。速やかで確実な操作にご協力をお願いいたします。

・ボイスメッセージは「お客様のお名前〈●〉＋メッセージ〈■〉」となります。日程ごとに内容が異なります。

〈●〉お客様のお名前は「苗字」または「下の名前」のどちらかをお選びください。

〈■〉メッセージは3種類の中からイベント当日にどれかお一つお選びください。メッセージ詳細は後日のお知らせとなります。

※ボイスメッセージは、WEB上 (X、Instagram 等 ＊限定公開のものも含む) への掲載、および第三者への転送、無断でのグッズ、スタンプ作成ほか転載・転用・二次利用は一切禁止です。

【開催時間 ※全日程共通】

第一部：13時00分頃～予定

第二部：14時30分頃～予定

【当選発表】 2026年9月中旬以降を予定

【出演者】 小林千晃 さん

【対象商品】

１. 小林千晃デビュー10周年記念写真集 アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット(仮)（価格6,600円）

２. 小林千晃デビュー10周年記念写真集 アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット(仮)（価格6,600円）

３. 小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)（定価4,400円）

※すべての日程、部共通

※アクリルスタンドはアニメイト・ゲーマーズにて別絵柄となります。

※アニメイト／ゲーマーズセットは在庫がある限り、対象店舗にて販売いたします。

【対象店舗】 アニメイト／ゲーマーズ

・アニメイトでの購入については下記HPをご覧ください。

アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3502833/

通常版

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3502831/

・ゲーマーズでの購入については下記HPをご覧ください。

アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10903700/

通常版

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10903698/

※アニメイトとゲーマーズのアクリルスタンドは別絵柄となります。

【イベント応募期間】

2026年6月17日（水）17：00～2026年9月2日（水）23：59

※状況によっては、イベントの延期・中止、およびイベント内容の一部が変更になる可能性もございますのでご了承ください。

※イベント当日は顔写真付きの公的身分証明書（運転免許証・学生証・パスポート・マイナンバーカード ※※コピー不可）にて本人確認を行います。ご理解いただける方のみご応募ください。

＜注意事項＞

※6月17日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット（価格6,600円）は、イベント終了後も在庫がある限り、対象店舗にて継続販売いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。

メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！

対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらに！メイキングDVDが綴込付録として付いた「小林千晃デビュー10周年記念写真集 メイキングDVD付き限定表紙版(仮)」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：小林千晃デビュー10周年記念写真集 メイキングDVD付き限定表紙版(仮)

価 格：6,600円 本体6,000円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18674225/

＜注意事項＞

※6月17日現在

※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

購入者特典、決定！

◆特典内容：小林千晃 直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

・セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107717849

※直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性がございます。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※6月17日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「小林千晃デビュー10周年記念写真集(仮)」

●発売日：2026年9月10日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：4,400円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

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