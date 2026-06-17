MagSafe対応!寝ながら使えるクランプ式スマホ・タブレットアーム発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でピタッと固定でき自由な角度調整が可能なクランプ式「スマホアーム(200-STN102BK)」「タブレットアーム(200-STN103BK)」を発売しました。

スマホホルダー しっかり＆しなやかアーム MagSafe対応 マグネットリング付属 自由自在 スマホアーム クランプ固定式 デスクサイド ベッドサイド 寝ながら 360度回転

型番：200-STN102BK

販売価格：3,618円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN102BK

タブレットホルダー しっかり＆しなやかアーム 4～12.9インチまで対応 自由自在 スマホアーム クランプ固定式 デスクサイド ベッドサイド 寝ながら 360度回転

型番：200-STN103BK

販売価格：3,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN103BK

おすすめポイント

・MagSafe対応で、スマホをワンタッチで簡単に着脱できます。

・1関節+フレキシブルアームで、自由な位置にしっかり固定できます。

・クランプ式でデスクやベッドサイドに省スペースで設置できます。

MagSafe対応でワンタッチ着脱

iPhoneのMagSafeに対応しており、強力なマグネットでピタッと簡単にスマホを固定できます。面倒な挟み込み作業が不要で、サッと設置してすぐに動画視聴やウェブ会議を始められます。MagSafe非対応のスマートフォンでも、付属のメタルリングを貼り付けることで手軽に使用可能です。

しっかり固定&しなやかなアーム

1つの関節とフレキシブルアームを組み合わせることで、抜群の安定感と自由な角度調整を実現しました。アームが重みで下がりにくく、見たい位置にしっかりとスマホを保持します。ベッドで横になりながらの操作や、デスクでのサブモニター代わりなど、リラックスした体勢でも快適にスマホ画面を楽しめます。

360度回転で縦置き・横置き自在

ホルダー部分にはボールジョイントを採用しており、360度の回転が可能です。動画を見る時は横向き、SNSのチェックやウェブブラウジングの際は縦向きなど、用途に合わせて直感的に画面の向きを切り替えられます。上下左右の微妙な角度調整も簡単に行えるため、常に最適な視認性を確保できます。

省スペースなクランプ固定式

厚さ最大約7cmまでの天板やベッドフレームに対応したクランプ固定式を採用しています。デスクの端やベッドサイドの枠にしっかりと挟み込んで設置できるため、卓上のスペースを占有しません。散らかりがちなデスク周りやベッド周りをスッキリと保ちつつ、便利なスマートフォンの定位置を作ることができます。

寝ながらの操作による負担を軽減

スマートフォンを手で持ち続ける必要がなくなるため、長時間の動画視聴でも腕や首、肩への負担を大幅に軽減できます。横になったままのリラックスした姿勢で快適に画面を見ることができるので、就寝前のプライベートタイムがより充実します。日常のスマホライフを劇的にアップグレードする便利なアイテムです。

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。