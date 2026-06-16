近藤選手や柳田選手など7名の選手とコラボ、Photomaticと福岡ソフトバンクホークスのコラボフレームが大好評につき今シーズンも登場

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、昨シーズンに続き、プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」とのコラボフレームをPhotomatic BOSS E・ZO FUKUOKAで限定発売します。

2026年6月18日(木)から近藤 健介選手や柳田 悠岐選手をはじめとするホークス選手7名の2ショットフレームがシーズンオープンに合わせて新デザインに生まれ変わりました。試合の前後はもちろん、BOSS E・ZO FUKUOKAにお立ち寄りの際は、ここでしか撮れないコラボフレームで撮影をお楽しみください。

選手との2ショットフレームが、大好評につき今シーズンも登場

昨シーズン大好評だった選手との隣り合って撮影ができる2ショットフレームが、リデザインして今シーズンも新発売。

今回は、福岡ソフトバンクホークスの2026年シーズンのスローガン「全新（ぜんしん）」を表現し、3本の指を横に向ける「全新ポーズ」をした選手たちと撮影できます。選手と一緒に、リーグ3連覇の願いを込めた「全新ポーズ」で今シーズンの思い出を彩る1枚を撮影しませんか。

牧原 大成選手フレーム柳町 達選手フレーム近藤 健介選手フレーム栗原 陵矢選手フレーム野村 勇選手フレーム周東 佑京選手フレーム柳田 悠岐選手フレーム2026年シーズン ソフトバンクホークスコラボフレーム[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/181_1_7b0ebcb9edd0daaecc87ae39bc40d28b.jpg?v=202606160352 ]Photomatic BOSS E・ZO FUKUOKA

営業時間：BOSS E・ZO FUKUOKA 3F Information 営業時間(https://e-zofukuoka.com/schedule/)に準ずる

住所：〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２－６ BOSS E・ZO FUKUOKA

Photomaticの設置場所：3F チケット売り場前

アクセス：福岡市地下鉄 唐人町駅 3番出口より徒歩約15分・みずほPayPayドームより徒歩0分（ドームのデッキから本施設の3階に接続）

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。